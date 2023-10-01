Москвичам рассказали, когда может выпасть первый снег

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что октябрь в Москве будет неустойчивым, первый снег не исключен уже в первой декаде месяца, передает РИА Новости.
Отмечается, что первые заморозки возможны во второй половине октябре. В этом месяце также ожидаются частые смены состояний погоды.
В первой половине октября температура воздуха составит плюс 17-19 градусов. Сообщается, что осадков будет гораздо больше, чем в сентябре.
Напомним, по мнению ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, условная дата начала отопительного сезона в столице может быть смещена на 2 недели. По нормам, отопительный сезон стартует, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 суток держится ниже 8 градусов.
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В первой половине октября температура воздуха составит плюс 17-19 градусов. Сообщается, что осадков будет гораздо больше, чем в сентябре.
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Екатерина Коршунова