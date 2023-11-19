Москвичам рассказали о наступлении первоянварской погоды

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что текущая погода в Москве сопоставима с тем, что бывает 1 января. Он также прогнозирует, сколько времени еще продержатся первые морозы в столичном регионе.
«Сейчас температура в Москве, Санкт-Петербурге и Центрально-Черноземной зоне вовсе не соответствует ноябрю или декабрю. Она, по сути, соответствует температурному фону, который мы обычно видим в начале января. Можно сказать без преувеличений, что погода сейчас как в начале января. Этот температурный режим — это средние значения за последние 30 лет в начале января. Из-за этого, можно сказать, что погода опережает свой климатический ход», — пояснил специалист.Метеоролог отметил, что наступление зимы происходит в момент стабильного перехода среднесуточной температуры через ноль градусов. Однако это не означает, что не будет времен оттепелей, добавил он.
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