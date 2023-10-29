Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что потепление до плюс 10 градусов и дождь ожидаются в Москве на следующей неделе, передает РИА Новости.
Сообщается, что в понедельник ожидаются плюс 3 – плюс 5 градусов, а также осадки в виде снега, местами с ледяными дождями. Во вторник температура воздуха составит плюс 8 – плюс 10 градусов, количество осадков сократится.
В четверг температура воздуха начнет понижаться. В пятницу москвичей ждет плюс 1 – плюс 3 градуса и снег.
Напомним, Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области назвало правила безопасного дорожного движения при ухудшении погодных условий. При перестроениях убеждаться в безопасности планируемого манёвра, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию.
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В четверг температура воздуха начнет понижаться. В пятницу москвичей ждет плюс 1 – плюс 3 градуса и снег.
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Екатерина Коршунова