Москвичей попросили соблюдать осторожность из-за сильной жары

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Синоптики предупредили о том, что в Москве, как и во всей Центральной России ожидается сильная жара, которая, по прогнозам, продлится с 3 по 7 августа, в связи с чем людям рекомендовали проявлять осторожность.
Как уточняют «Дни.ру», температура может подняться выше 30°C. Такая жара может быть опасна для здоровья, поэтому гражданам посоветовали пить больше воды, носить головные уборы, избегать перегрева на солнце.
А вот в Московской области сегодня, 3 августа, местами ожидаются кратковременный дождь с грозой и ветер порывами до 15 м/с.
Жителей и гостей Подмосковья также попросили соблюдать осторожность в связи с погодными явлениями.
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А вот в Московской области сегодня, 3 августа, местами ожидаются кратковременный дождь с грозой и ветер порывами до 15 м/с.
«По прогнозу погоды «Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайший час с сохранением до 21:00 3 августа местами по Московской области ожидается кратковременный дождь с грозой. При грозе – шквалистое усиление ветра с порывами до 15 м/с», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы главного управления МЧС России по региону.
Жителей и гостей Подмосковья также попросили соблюдать осторожность в связи с погодными явлениями.
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Мелисса Тимофеева