Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

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Жителей столицы предупредили о резком ухудшении погоды с вечера пятницы, 6 октября, и вплоть до конца субботы, 7 октября, с гололедицей, дождем со снегом и ветром с порывами до 21 метра в секунду. Об этом говорится на сайте столичного главка МЧС РФ.
Сообщается, что ночью и рано утром в субботу температура воздуха составит до -2…0 градусов, возможно образование гололедицы на дорогах. С 9 часов утра и до конца дня ожидается сильный дождь со снегом, порывы ветра достигнут 16–21 метров в секунду.
Автомобилистам рекомендуют ехать медленно и увеличивать дистанцию от впереди идущих машин, а также следует избегать резких поворотов и обгонов.
Минтранс Подмосковья призывает водителей соблюдать правила дорожного движения, соблюдать скоростной режим и держать дистанцию. В местах скопления пешеходов необходимо снижать скорость и не отвлекаться на телефон.
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Екатерина Коршунова