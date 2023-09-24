Москвичей предупредили о самом сильном ливне в сентябре

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на понедельник, 25 сентября, в Москве пройдет самый сильный ливень в сентябре, может выпасть до 7-10 миллиметров осадков, или 15% от месячной нормы, передает РИА Новости.