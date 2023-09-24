Москвичей предупредили о самом сильном ливне в сентябре

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ночь на понедельник, 25 сентября, в Москве пройдет самый сильный ливень в сентябре, может выпасть до 7-10 миллиметров осадков, или 15% от месячной нормы, передает РИА Новости.
Отмечается, что заключительная неделя сентября также будет теплой и засушливой. Тишковец подчеркнул, что произойдет «короткая перебивка» из-за холодного атмосферного фронта.
Осадки, которые пройдут в ночь на понедельник, по мнению синоптика, будут самыми сильными осадками в текущем месяце.
Напомним, ранее синоптик Михаил Леус рассказал, что бабье лето в столичном регионе подошло к концу. В воскресенье Москва окажется под влиянием теплого сектора далекого атлантического циклона, сохраняющего погоду тёплой и сухой, но уже вечером будет сказываться приближение холодного атмосферного фронта.
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Осадки, которые пройдут в ночь на понедельник, по мнению синоптика, будут самыми сильными осадками в текущем месяце.
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Екатерина Коршунова