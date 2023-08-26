Москвичей предупредили о сильном ночном тумане

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Вечером в субботу и до раннего утра в воскресенье в Москве прогнозируется плотный туман с плохой видимостью, сообщает пресс-служба московского управления МЧС России.
«Согласно данным Росгидромета, с 22:00 26 августа до 07:00 27 августа в отдельных районах столицы ожидается ухудшение видимости до 200-700 метров из-за тумана», — заявили в службе.Водителям спасатели советуют соблюдать осторожность: двигаться на пониженных скоростях, сохранять расстояние и избегать резких маневров и обгонов.
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