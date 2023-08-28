Москвичей предупредили о тумане

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В ближайшее время в Москве прогнозируется туман, который должен рассеяться к 9:00 утра понедельника. Об этом информирует телеграм-канал московского комплекса городского хозяйства.
«Согласно прогнозам погоды, ожидается ухудшение видимости в пределах 200-700 метров. Призываем водителей к повышенной осторожности, соблюдению скоростных ограничений и дистанции между автомобилями», — говорится в заявлении.Читайте также:
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