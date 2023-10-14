Москвичей ждёт «летняя» ночь в октябре

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Ночью 15 октября в столице будет температура не ниже 11°C.
Об этом рассказал научный руководитель Росгидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, в ночь на 15 октября температура в Москве не опустится ниже 11°C. Это соответствует норме июня, пишет РИА Новости.
По данным Вильфанда, в субботу днём в Москве ожидается температура 12–14°C, а в воскресенье — 13–15°C, в Московской области до 16°C. При этом уже в понедельник, 16 октября, похолодает до 2–7°C, а 17-18 октября ночью установится отрицательная температура, от –1 до 4°C, после 19 октября — до -2°C.
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«Воскресенье ещё отличается и тем, что ночные температуры просто летние, июньские. Минимальное значение — 11–13°C».
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Мария Фирсова