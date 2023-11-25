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Москвичей ждёт самый снежный декабрь за 70 лет наблюдений

25 ноября 2023, 16:20
Фото: istockphoto/SbytovaMN

Фото: istockphoto/SbytovaMN

О снежных рекордах в следующем месяце москвичей предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
В Telegram-канале он сообщил, что декабрь будет самым снежным более чем 70 лет. По данным эксперта, наибольший прирост снежного покрова возможен уже в конце ноября и 3 декабря.

В начале декабря высота снежного покрова будет на уровне 30-32 см. На западе Московской области сугробы достигнут 36-38 см.


Пока рекорд по уровню осадков принадлежит 1952 году. Тогда в первые дни декабря сугробы в Москве выросли до 27-31 см.

Ранее сообщалось, что Уборкой снега в Подмосковье заняты более 17 тысяч коммунальщиков, задействовано 1,5 тысяч единиц спецтехники.

Об этом рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московкой области в ранге министра Светлана Аипова.

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#зима в подмосковье
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Хинштейн раскритиковал мэра Пензы из-за призывов не создавать некрополи в школах
25 ноября 2023, 17:51

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Депутат Госдумы Александр Хинштейн подверг критике призыв мэра Пензы Александра Басенко подождать с установкой памятных досок в честь бойцов СВО на школах.
Об этом Хинштейн написал в своём тг-канале. По мнению Хинштейна, позиция пензенского мэра недопустима и некорректна. Он надеется, мэра Пензы поправит губернатор. По словам депутата, увековечивание памяти героев- одна из важнейший государственных задач.

Ранее глава Пензы Александр Басенко подверг критике распространенную практику установки в школах мемориальных досок выпускников, погибших в зоне СВО.

Басенко сказал, что «с величайшим уважением» относится к спецоперации и её участникам, но у него вопрос, «как детской психикой будет восприниматься большое количество мемориальных досок». По словам Басенко, в Пензе есть школы, где по 7-8 выпускников погибли на СВО.

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#депутат
#сво
#школа
#школьники
#новости
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В Москве попрощались с военкором Борисом Максудовым
25 ноября 2023, 17:21

Фото: istock / SergeyPankratov

В Москве попрощались с корреспондентом телеканала «Россия-24» Борисом Максудовым.
Журналист погиб во время атаки украинского беспилотника в Запорожской области. Генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев сказал на церемонии прощания, что это третья потеря. Журналист Игорь Корнелюк и звукорежиссёр Антон Волошин погибли в Луганщине, а Борис Максудов-в Запорожье. 

«Ребята несли слово правды, они рассказывали о людях. Их глазами миллионы наших телезрителей видели то, что происходит: судьбы людей, беду»,- сказал на церемонии прощания генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев.
По словам Добродеева, Максудова и других погибших в Донбассе российских корреспондентов украинские военные выцеливали, чтобы убить за правду. 

«Их стремились убит именно за ту правду, которую они несли. Человек, который хладнокровно распоряжался судьбами людей, видя, что они безоружны. Мы их обязательно найдем всех», - такое обещание дал генеральный директор ВГТРК на церемонии прощания. 
У Бориса Максудова осталась 10-летняя дочь. Гендиректор ВГТРК пообещал оказать семье журналиста помощь. 

Церемония прощания с Борисом Максудовым проходила в Шаболовском телецентре в столице. В последний путь военкора пришли проводить родные, друзья и коллеги. 

Гроб Максудова был украшен красными розами. Рядом установили портрет журналиста и подставку с его государственными наградами. Президент РФ Владимир Путин накануне подписал указ о награждении Максудова орденом Мужества посмертно.

Напомним, 22 ноября ВСУ сбросили осколочный боеприпас с беспилотника на российских журналистов. Они занимались подготовкой материала об обстрелах ВСУ Запорожской области. В результате атаки ранение получил корреспондент канала «Россия-24» Борис Максудов. 

23 ноября Борис Максудов умер  от полученных ранений во время транспортировки в Крым. 18 ноября военкору исполнилось 38 лет. 

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Google объявил о скором удалении некоторых аккаунтов россиян
Google с 1 декабря начнёт удалять неактивные аккаунты пользователей
25 ноября 2023, 16:29

Фото: iStock/Alena Kravchenko

С начала декабря компания Google приступит к удалению неактивных аккаунтов пользователей нескольких своих сервисов. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.
Отмечается, что речь идёт от аккаунтах пользователей почты Gmail, сервиса для создания текстовых документов Docs, хранилища Drive, сервиса для совершения аудио- и видеозвонков Meet, сервиса для записи планов Calendar, а также фотохостинга Google Photos. 

Уточняется, что будут удалены профили тех людей, которые ни разу не зашли на указанные сервисы в течение последних двух лет.

В компании добавили, что удалению подлежат аккаунты жителей разных стран. Такая мера вызвана необходимость освобождения места на серверах и повышением безопасности данных.

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#россияне
#компании
#интернет
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На выставке «Россия» открылись новые экспозиции
25 ноября 2023, 16:07

Фото: istockphoto/rarrarorro

В Павильоне № 15 на ВДНХ в Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия» начали работать экспозиции Минтранспорта «Россия в движении» и Министерства строительства и ЖКХ РФ «Строим будущее».
В открытии экспозиций участвовали первый зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов, министр транспорта РФ Виталий Савельев и министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. Он провел экскурсию для детей из новых территорий.

Среди интересных и уникальных экспонатов выставки Минтранса — масштабная модель Крымского моста, макеты морских и речных судов, интерактивная карта опорной сети автомобильных дорог, а также 3D-пирамида с визуализацией работы системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Для посетителей подготовили тренажеры для водителей, машинистов и капитанов кораблей.  

«Впечатления потрясающие — на небольшой площади удалось собрать достижения транспортной отрасли за последние 6–10 лет. Очень важно, что многое сделано в интерактивной форме — здесь будет очередь детей стоять», — сказал Андрей Белоусов. 
На экспозиции Минстроя «Строим будущее» собрали достижения во всех сферах строительства и городского хозяйства. К примеру, беспилотный робот-дворник «Городовой». Он убирает улицы и обеспечивает безопасность.  

Часть экспозиции посвятили восстановлению новых российских регионов. Для донецких детей, которые приехали на открытие, провели экскурсию. В ней участвовал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

«Нам есть, чем гордиться. Возведено 850 млн квадратных метров жилья на территории наших регионов. Почти два миллиона человек переселили из аварийного жилья. Сегодня мы презентуем также результаты работы в наших новых регионах. Задач очень много», —заявил Ирек Файзуллин.
На международной выставке-форуме «Россия» собраны главные достижения страны.  Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. Посещение бесплатное и доступно со вторника по воскресенье, понедельник — технический день.

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#выставка
#россия
#новости
#общество
#люди
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Режиссёра Беркович выпустили из СИЗО на похороны бабушки
25 ноября 2023, 15:46

Фото: iStock/SeventyFour

Режиссёра Евгению Беркович, которая находится в СИЗО по делу об оправдании терроризма, пустили на похороны её бабушки Нины Катерли. Об этом в беседе с РБК сообщила адвокат арестованной Ксения Карпинская.
Она рассказала, что режиссёра доставили в крематорий под конвоем. При этом запретили даже обнять мать. На церемонии прощания с Катерли присутствовали только самые близкие родственники. 

Ранее деятели культуры и общественники направили коллективное письмо на имя уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой с требованием изменить меру пресечения Беркович. В письме они указывали, что режиссёр предупреждала, что у неё на иждивении находятся две бабушки и два приёмных ребёнка. Из-за решения суда режиссёр не смогла ухаживать за родственниками, и одна из бабушек умерла. 

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#сизо
#арест
#режиссёр
#похороны
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Потерпевший банкир просил дать журналистам Баязитовой и Архаровой условные сроки
25 ноября 2023, 15:14

Фото: iStock/gorodenkoff

Потерпевший банкир Александр Ушаков по делу о публикациях в телеграм-канале «Адские бабки» попросил суд дать Александре Баязитовой и Ольге Архаровой условный срок.
Baza сообщает, что, по словам адвоката Елены Федуловой, ещё на заседаниях потерпевший попросил суд не сажать под арест одну из подсудимых – Ольгу Архарову. Ушаков также попросил для обвиняемых наказание, не связанное с лишением свободы. 
Банкир принял извинения и не имеет претензий к подсудимым. 

14 ноября прокурор запросил 14 лет лишения свободы Александре Баязитовой и 13 лет Ольге Архаровой. Журналисток задержали в августе прошлого года. Их подозревали в вымогательстве у Александра Ушакова.

По делу проходят три человека: Александра Баязитова, Инна Чурилова и Ольга Архарова. При этом Чурилову пошла на сделку со следствием. Она дала показания, и её перевели под домашний арест, а потом осудили на 4 года условно.

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#суд
#журналисты
#уголовное дело
#новости
#общество
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Депутаты предлагают сократить рабочий день матерям двух и более детей
25 ноября 2023, 14:02

Фото :istockphoto/Halfpoint

Сократить рабочий день на час в неделю матерям двух и более детей предлагает ЛДПР.
В телеграм-канале фракции указано, что соответствующий законопроект направлен в правительство.

Авторы предлагают распространить данную норму на матерей двух и более детей до 18 лет. А зарплата должна выплачиваться в том же размере, что и при полной рабочей неделе.

«Каждый раз отпрашиваясь, женщины испытывают стресс. Это сказывается и на качестве работы, и на отношениях с коллегами», - заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. 
Данная мера призвана сделать жизнь матерей удобнее.

Ранее в Госдуме предложили открывать детские сады при вузах, чтобы россиянки начинали рожать детей как можно раньше.
С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, который обратился с просьбой рассмотреть предложение к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову.

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#мать
#дети
#родители
#новости
#семья
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В Госдуме предложили открывать детские сады при вузах
25 ноября 2023, 13:31

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

В Госдуме предложили открывать детские сады при вузах, чтобы россиянки начинали рожать детей как можно раньше.
С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, который обратился с просьбой рассмотреть предложение к министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. 

Нилов в своём обращении отмечает, что студентки могут отказываться от рождения детей, поскольку воспитание ребёнка сложно сочетать с обучением. Однако решением этой проблемы может стать открытие яслей и детских садов при вузах, чтобы студентки могли отправлять туда детей и спокойно идти на учёбу. 

По словам депутата, такая мера позволит повысить рождаемость в стране и будет стимулировать молодёжь рожать как можно раньше, при этом без отрыва от учебного процесса. 

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#госдума
#детские сады
#рождаемость
#студенты
#вузы
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Отец мэра Уфы гонял кабанов и лосей на вертолете
25 ноября 2023, 12:59

Фото: istockphoto/Ondrej Prosicky

Отец мэра Уфы Рафил Мавлиев опубликовал видео, на котором он гоняет кабанов и лосей на вертолете.
Ролик размещён в Telegram-канале Mash Batash. На кадрах, которые сняли с воздушного судна, видно, как животные бегут по заснеженным полям от вертолета, преследующего их. Видео сопроводили веселой музыкой.

Сообщается, что это не первый такой ролик. Ранее Мавлиев уже гонял на вертолете лошадей, оленей и коров.

Ранее депутат Госдумы Владимир Бурматов сказал, что административная ответственность и штрафы за жестокое обращение с животными могут быть возможны только при самых незначительных нарушениях. А во всех остальных случаях преступников нужно привлекать к уголовной ответственности и давать реальные сроки.

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#вертолёт
#животные
#новости
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