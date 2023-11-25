Москвичей ждёт самый снежный декабрь за 70 лет наблюдений

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О снежных рекордах в следующем месяце москвичей предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
В Telegram-канале он сообщил, что декабрь будет самым снежным более чем 70 лет. По данным эксперта, наибольший прирост снежного покрова возможен уже в конце ноября и 3 декабря.
В начале декабря высота снежного покрова будет на уровне 30-32 см. На западе Московской области сугробы достигнут 36-38 см.
Пока рекорд по уровню осадков принадлежит 1952 году. Тогда в первые дни декабря сугробы в Москве выросли до 27-31 см.
Ранее сообщалось, что Уборкой снега в Подмосковье заняты более 17 тысяч коммунальщиков, задействовано 1,5 тысяч единиц спецтехники.
Об этом рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московкой области в ранге министра Светлана Аипова.
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В начале декабря высота снежного покрова будет на уровне 30-32 см. На западе Московской области сугробы достигнут 36-38 см.
Ранее сообщалось, что Уборкой снега в Подмосковье заняты более 17 тысяч коммунальщиков, задействовано 1,5 тысяч единиц спецтехники.
Об этом рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московкой области в ранге министра Светлана Аипова.
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Мария Фирсова