Москвичей ждёт жара 18 августа

Фото: istockphoto/Oleg Elkov
Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, местами гроза и до +31°C прогнозируется в Москве сегодня, 18 августа.
Гидрометцентр России сообщает, что сегодня в Москве ожидается от +29°C до +31°C. Ночью до +16°C, местами возможен кратковременный дождь.
В Московской области 18 августа температура воздуха установится в пределах от +26°C до +31°C. Ночью +13°C.
Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с, при грозе порывы будут достигать до 15 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.
Жёлтый уровень погодной опасности начнёт действовать в столице с 11:00 до 16:00.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о возможных последствиях надвигающегося на Приморье, третьего тайфуна, который принесёт с собой сильные ливни, а также подтопления. Она отметила, что тайфун выйдет в Японское море.
Читайте также:
Метеоролог Позднякова: Третий тайфун в Приморье принесёт сильные ливни и подтопления
Жителей Подмосковья предупреждают о повышенной пожарной опасности
В Японии более тысячи человек оказались заблокированы из-за схода оползня
В Московской области 18 августа температура воздуха установится в пределах от +26°C до +31°C. Ночью +13°C.
Жёлтый уровень погодной опасности начнёт действовать в столице с 11:00 до 16:00.
Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о возможных последствиях надвигающегося на Приморье, третьего тайфуна, который принесёт с собой сильные ливни, а также подтопления. Она отметила, что тайфун выйдет в Японское море.
Читайте также:
Метеоролог Позднякова: Третий тайфун в Приморье принесёт сильные ливни и подтопления
Жителей Подмосковья предупреждают о повышенной пожарной опасности
В Японии более тысячи человек оказались заблокированы из-за схода оползня
Мария Фирсова