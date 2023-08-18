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Москвичей ждёт жара 18 августа

18 августа 2023, 08:34

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Облачная погода с прояснениями, небольшой дождь, местами гроза и до +31°C прогнозируется в Москве сегодня, 18 августа.
Гидрометцентр России сообщает, что сегодня в Москве ожидается от +29°C до +31°C. Ночью до +16°C, местами возможен кратковременный дождь.

В Московской области 18 августа температура воздуха установится в пределах от +26°C до +31°C. Ночью +13°C.


Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с, при грозе порывы будут достигать до 15 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Жёлтый уровень погодной опасности начнёт действовать в столице с 11:00 до 16:00.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о возможных последствиях надвигающегося на Приморье, третьего тайфуна, который принесёт с собой сильные ливни, а также подтопления. Она отметила, что тайфун выйдет в Японское море.

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#москва
#жара
#климат
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Глава Дагестана Меликов назвал износ дагестанских электросетей немыслимым
18 августа 2023, 08:44

Глава Дагестана Сергей Меликов доложил президенту РФ Владимиру Путину о немыслимом износе региональных электросетей. Причина кроется в недостатке финансирования.
«Я отошёл от повестки и честно доложил президенту страны о другой нашей общей беде — состоянии энергетического комплекса, плачевное состояние которого во всей наглядности показал этот жаркий август», — сообщил Сергей Меликов  в своём Telegram-канале.
 По словам чиновника, выделение необходимых средств ответственной компании выходит за рамки региональных полномочий. В данной ситуации требуется решения федеральных органов власти.

Сообщалось, что более 78% электросетевого оборудования в Дагестане выработало нормативы. Сетевые компании страдают от дефицита средств на восстановление и модернизацию инфраструктуры уже нескольких лет. Это происходит из-за ограничений тарифов, низкой платежной дисциплины и повсеместных незаконных подключений к сетям.

Ситуацию, возможно, изменит программа повышения надежности электросетевого комплекса Дагестана на сумму 11,8 млрд рублей, но таких денег нет.

«Региональный тариф не покрывает все необходимые мероприятия. Федеральным бюджетом в 2022-2023 годах из этой суммы предусмотрено 1,99 млрд рублей. Источники финансирования на оставшуюся сумму не определены», —сообщили в «Россетях».
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#электричество
#свет
#дагестан
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Украинка бросила ВСУ ради воссоединения с семьей в ДНР
Военнослужащая ВСУ оставила армию и переехала с Украины к своей семье в ДНР
18 августа 2023, 08:15

Фото: iStock/Michele Ursi

Военнослужащая ВСУ оставила службу в украинской армии, чтобы переехать к своей семье в ДНР. Об этом она рассказала изданию РИА Новости.
Собеседница издания сообщила, что добиралась на территорию республики через Германию и Грузию.  

Она заявила, что подписала контракт с ВСУ в 2019 году и служила поваром в военном госпитале. До окончания военных действий, заключившие контракт должны служить в рядах украинской армии, однако, она покинула страну. По словам бывшей военнослужащей, на Украине она считается дезертиром.  

Женщина также сообщила, что то, что происходит на Украине ей не нравится и в какой-то момент так получилось, что ее семья покинула страну, а она осталась. Добиралась украинка через Германию и Грузию. Прибыв на территорию РФ она заявила, что намерена получить российское гражданство и призвала тех, кто хочет покинуть Украину и боится, уезжать.  

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#гражданство
#семья
#женщина
#контракт
#лнр
#всу
#рф
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«Известия»: В правительство внесли законопроект о наказании за пропаганду насилия над животными
18 августа 2023, 07:45

Фото: iStock/JordiStock

Российскому правительству отправили на отзыв законопроект о наказании за пропаганду жесткого обращения с животными. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Владимира Бурматова — первого зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.
Законопроект предполагает внесение в Кодекс об административных правонарушениях РФ новой статьи 8.55 «Пропаганда жестокого обращения с животными».

Сейчас жестокое обращение с животными – это уголовное преступление, за которое предусмотрена ответственность по ст. 245 УК РФ, предусматривающая наказание до пяти лет лишения свободы. Однако при этом пропаганда такого обращения, включая призывы, производство, изготовление, показ и распространение кино-, видео- и фотоматериалов, печатной, аудиовизуальной продукции, равно как и размещение таких материалов в настоящее время остаются безнаказанными.

Это, как объясняет Владимир Бурматов, зачастую приводит к крайне деструктивным последствиям. Вот эту правовую лакуну законодатели и собираются сейчас устранить.

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#животные
#законопроект
#госдума
#правительство
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Единственный целый дом в уничтоженном пожаром городе на Гавайях случайно попал на видео
18 августа 2023, 06:05

Фото: iStock/ankarb

В уничтоженном масштабными лесными пожарами гавайском городе Лахайна уцелел один-единственный дом — и не просто уцелел, а ещё и попал на видео. Кадры опубликованы на сайте гавайского департамента земельных и природных ресурсов.
На видео заметно, что у уцелевшего дома, несмотря на то, что он стоит посреди сгоревших деревьев и домов, не пострадала даже облицовка — он так и остался полностью белым. Не пострадал и находящийся рядом автомобиль.

Пожары в лесах на островах Мауи и Большом возникли из-за сухости и высоких температур и усиливаются вследствие сильных порывов ветра, вызванных ураганом «Дора». Некоторые очаги пожара распространились на территории размером до 400 гектаров. В частности, ущерб от уничтожения Лахайны оценивается в 3,2 миллиарда долларов. Всего лишь в течение нескольких часов пожар уничтожил территорию площадью 13 квадратных километров, в общей сложности пострадало 2,2 тысячи строений.

На Гавайях нашли живыми 60 пропавших без вести после пожаров
Ранее на Гавайях одновременно нашли живыми 60 человек, которых считали без вести пропавшими после пожаров на Мауи. При этом сотни людей продолжают считаться «неучтёнными», а многие люди на острове не имеют доступа к средствам связи и не могут сообщить о себе родственникам и властям.

По информации главы штата Джоша Грина, это самый смертоносный пожар за последние сто лет на территории Соединённых Штатов — число погибших составило уже 110 человек.

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#лесные пожары
#сша
#дом
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В Дагестане рассказали о помощи, которая будет оказана пострадавшим
Меликов рассказал о помощи, которая будет оказана пострадавшим от взрыва на АЗС в Дагестане
17 августа 2023, 23:40

Фото: РИА Новости

В Дагестане оценивают потребности людей, пострадавших в результате взрыва на АЗС в Махачкале, в материальной поддержке. По словам главы республики Сергея Меликова, помощь гражданам в том числе будет оказана адресно.
«Сейчас проводятся проверки по тому объему помощи, в которой пострадавшие будут нуждаться», — цитирует РИА Новости слова Меликова.

Он добавил, что помощь жителям Дагестана будет оказываться по трем направлениям, среди которых господдержка из бюджета, помощь из фонда «Мы вместе», а также финансирование со стороны меценатов.

«Мы сегодня находимся на этапе оценки потребностей людей, которые в этой поддержке нуждаются», — проинформировал глава республики.

В Махачкале 14 августа произошел взрыв на АЗС на окраине города. Площадь последующего возгорания 500 кв.м. В результате происшествия 35 человек погибли. Еще 80 человек получили ранения различной ​степени тяжести.

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#азс
#господдержка
#дагестан
#взрыв
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Подмосковный ортопед дал советы по выбору рюкзака для школьника
17 августа 2023, 22:23

Фото: Istockphoto / AnnaStills

Общий вес рюкзака школьника и его содержимого не должен превышать 1,5 кг. Об этом заявил главный детский врач травматолог-ортопед, главврач Московской областной детской травматолого-ортопедической больницы Александр Григорьев. В преддверии нового учебного года она рассказа, что ещё нужно учесть, выбирая портфель.
«Ортопедическая спинка крайне важна для учеников начальных классов, так как мышечный корсет ещё не сформирован. Очень важно, чтобы между спинкой портфеля и спиной школьника было небольшое пространство для циркуляции воздуха. Благодаря этому ребёнок не будет потеть», – пояснил Григорьев.
По словам врача, лямки рюкзака должны быть широкими, не давить, не натирать и не сваливаться. Их длина должна регулироваться. Также лучше выбирать ранцы с перетяжкой на груди, она поможет перераспределить нагрузку, а лямки не будут соскальзывать и натирать.
 
Кроме того, родителям следует следить за тем, чтобы школьник не носил рюкзак на одной лямке. Это может в дальнейшем привести к проблемам с осанкой.
 
Нельзя забывать и о светоотражающих элементах. Если их нет на рюкзаке, следует прикрепить их самостоятельно. Ребёнка должно хорошо быть видно в темноте.

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#подмосковье
#московская область
#врач
#школьник
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Главгосстройнадзор поможет подмосковным учёным воссоздать рождение Вселенной на новом коллайдере
17 августа 2023, 21:58

Фото: Главгосстройнадзор МО

Сотрудники подмосковного Главгосстройнадзора провели профилактический визит на электрическую подстанцию №134 в Дубне и проверили ход её реконструкции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Объект расположен на технической площадке лаборатории физики высоких энергий Объединенного института ядерных исследований. Реконструкцию начали в апреле 2021 года. Сейчас на объекте ведут отделочные работы и монтаж технологического оборудования», – говорится в сообщении. 
На подстанции заменят старое оборудование и подключат дополнительные мощности для работы строящегося ускорителя NICA.
 
Новый коллайдер – ускорительный комплекс, который создаётся на базе ОИЯИ для изучения свойств плотной барионной материи. С его помощью учёные в лабораторных условиях смогут наблюдать, как бесконечно малые частицы начнут группироваться и образовывать обычное ядерное вещество. Такой процесс происходил во время рождения Вселенной.

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#главгосстройнадзор мо
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#дубна
#наука
#подмосковье
#московская область
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Минтранс: Новые регионы получат более 600 новых автобусов в этом году
17 августа 2023, 21:53

Фото: РИА Новости Александр Сухов

В новые регионы России до конца этого года поступит более 600 автобусов разных классов. Об этом сообщил глава Министерства транспорта РФ Виталий Савельев в ходе заседания президиума госсовета по вопросам развития транспорта с участием президента России Владимира Путина.
Он уточнил, что в настоящее время идёт активное развитие системы общественного транспорта в новых регионах России. В связи с этим, уже поставлено около 400 автобусов для городского и сельского использования, а также 460 автобусов для перевозки школьников.

По словам Савельева, развитие не останавливается, поэтому в текущем году планируется передать еще более 600 единиц общественного транспорта.

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#минтранс
#днр
#лнр
#запорожская область
#автобусы
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Воробьёв: в Подмосковье за 10 лет построили и реконструировали более 190 автодорог
17 августа 2023, 21:44

Фото: Telegram-канал Андрея Воробьёва

В Подмосковье при поддержке президента и правительства России за 10 лет построена и реконструирована 191 дорога. В их числе - ЦКАД, трасса М-11 «Нева» и другие, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«В сентябре откроем подмосковный участок трассы М-12 Москва - Казань. Вместе с инвесторами строим Пироговку, Мытищинскую хорду, которую сдадим в будущем году, и ЮЛУ. Последнюю закончим в 2025 году, но основное движение запустим в конце следующего. ЮЛА соединится с московскими хордами, что разгрузит дороги в том направлении», – поделился Воробьёв планами в своём Telegram-канале.
Он напомнил о такой важной задаче, как создание съездов с ЦКАД. Уже построено 22 развязки, ещё одна строится в районе Больших Вязём.  

Стратегически важный проект для Юго-Востока Подмосковья – модернизация трассы М-5 «Урал». По словам губернатора, остаётся обновить обход Октябрьского в Люберцах и участок Ульянино – Непецино в Раменском. Окончание строительства должно разгрузить населённые пункты и вывести транспортный транзит с центральных улиц.
 
Ранее Воробьёв попросил поддержки президента России Владимира Путина для завершения модернизации трассы М-5 «Урал». Глава региона выступил на церемонии открытия движения по МЦД-3.

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Подмосковье ищет медработников