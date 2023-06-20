Москвичей предупредили о возможном дожде в ближайшее время

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Синоптик Шувалов: «Есть вероятность дождей, но вероятность»
Руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов заявил, что в столице по-прежнему сохраняется тёплая ясная погода, однако есть небольшая вероятность дождей в ближайшее время.
Специалист добавил, что существенных погодных изменений не предвидится, они наступят лишь ближе к концу недели.
А вот в Санкт-Петербурге 24-25 июня, в праздничный день выпускников «Алые паруса», ожидаются осадки.
Ранее метеоролог Надежда Точенова рассказала, что в Москве на этой неделе будет жаркая солнечная погода, однако ближе к выходным ожидается небольшой дождь.
«Нас ожидает хорошая погода, температура составит 23-25°C, правда, есть вероятность дождей, так как с северо-востока подходит фронт, но вероятность небольшая. Ветер по-прежнему северо-восточный, давление также пока высокое — 748-750 мм рт. ст.» — сказал в беседе с NEWS.ru Шувалов.
А вот в Санкт-Петербурге 24-25 июня, в праздничный день выпускников «Алые паруса», ожидаются осадки.
«Утром 24 июня ожидается по прогнозу дождь, а после полудня погода должна наладиться. Вечером и в ночь на воскресенье будет хоть и свежо, но без осадков. Но будет дуть довольно крепкий западный ветерок с Невы», — прокомментировал в беседе с «Невскими Новостями» Шувалов.
Ранее метеоролог Надежда Точенова рассказала, что в Москве на этой неделе будет жаркая солнечная погода, однако ближе к выходным ожидается небольшой дождь.
Мелисса Тимофеева