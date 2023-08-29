Москвичи смогут увидеть «Голубую Луну» в ночь на 31 августа

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В ночь на 31 августа жители Москвы смогут стать очевидцами необычного природного явления. В столичном небе появится «Голубая Луна». Об этом рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
«В ночь на 31 августа москвичи смогут увидеть Голубую луну, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 километров. Погоду будет определять периферия антициклона», - написала Позднякова в своем Telegram-канале.
Таким образом, синоптик уверяет, что переменная облачность в московском регионе позволит разглядеть жителям Луну.
По словам специалиста, максимальных размеров «Голубая Луна» достигнет в 4 часа 35 минут. Жители российской столицы смогут наблюдать редкое явление – самое яркое полнолуние. Она также отметила, что в следующий раз Луна подойдет так близко к Земле только через 14 лет.
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Элина Позднякова