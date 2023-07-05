Москвичи стали чаще приобретать квартиры в Сочи

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Жители столицы за последний год стали чаще покупать квартиры в Сочи, каждая пятая квартира в новостройках города приобретена жителями столицы.
Отмечается, что москвичи приобретают недвижимость в Сочи для переезда на постоянное место жительства, сезонного отдыха, инвестиций. Как передают «Дни.ру», многие не просто переезжают в город сами, но и перевозят своих родителей, то есть москвичи переезжают целыми семьями.
А в новостройках Москвы по реновации участники программы приобрели со скидкой более 5 тыс. машиномест.
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А в новостройках Москвы по реновации участники программы приобрели со скидкой более 5 тыс. машиномест.
«Участникам программы реновации предоставляется приоритетное право на покупку машиномест в новостройках реновации со скидкой 40%. С начала программы жильцами приобретено 5 245 машиномест. С момента старта программы приобретено 1 745 квартир», — приводит АГН «Москва» слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.
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Мелисса Тимофеева