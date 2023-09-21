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Москвичка переоделась в свою мать, чтобы снять деньги с ее счета

21 сентября 2023, 14:55
Фото: istockphoto/alexialex

Фото: istockphoto/alexialex

В Москве произошла настоящая шпионская история. 49-летняя женщина переоделась и загримировалась под свою 72-летнюю мать, чтобы снять деньги с ее банковского счета.
В отдел полиции обратилась пожилая москвичка. Она рассказала, что всю жизнь работала врачом-рентгенологом и откладывала деньги на спокойную и безбедную старость. Однако когда она захотела проверить состояние своего счета, в банке очень удивились и сообщили, что он сама сняла все деньги, передает телеграм-канал Baza. По словам работников кредитной организации, она приходила в банк в сопровождении внучки.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и увидели, что женщина, очень похожая на заявительницу, действительно приходила в банк в сопровождении молодой девушки. Выяснилось, что дочь и внучка потерпевшей составили и осуществили хитрый план. 49-летняя женщина взяла паспорт матери, покрасила волосы в седину, сделала такую же прическу, как у нее, а с помощью грима искусственно «состарила» лицо. После этого они с дочкой отправились в банк и сняли все деньги со счета матери и бабушки.


После этого аферистки купили себе новые айфоны, посетили салон красоты. Остальные деньги пошли на погашение микрозаймов. Полицейские возбудили уголовное дело о краже, но пожилая женщина очень жалеет своих дочь и внучку и просит следователей не наказывать их слишком строго.






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Юрист Соловьёв раскритиковал идею предоставления льгот работникам ОПК
Юрист Соловьёв: работники ОПК не нуждаются в льготах из-за высоких зарплат
21 сентября 2023, 14:45

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Сотрудники оборонно-промышленных предприятий имеют все необходимые надбавки. Об этом RT сообщил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставлять льготы при земельном и имущественном налогообложении для специалистов оборонно-промышленных предприятий, работающих на них не менее 15 лет.

По словам Соловьёва, работники ОПК и так получают надбавки в виде льготного стажа и права на досрочный выход на пенсию (при наличии определённых условий). Это связано с тем, что работа на таких предприятиях в настоящее время идёт в ускоренном, более активном режиме.

Также юрист уточнил, что льгота при земельном налогообложении будет действительна только в том случае, если у сотрудника ОПК есть участок. А льгота по имущественному налогу может предоставляться только по одному объекту недвижимости.

Собеседник RT отметил, что льготы должны получать нуждающиеся в них слои населения, а сотрудники ОПК к такой категории не относятся, поскольку имеют достаточно высокие зарплаты. 

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#юрист
#госдума
#депутат
#льготы
#оборона
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В Жуковском в преддверии отопительного сезона отремонтируют тепловые сети
21 сентября 2023, 14:37

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым, в рамках которой обсуждался вопрос ремонта теплосетей, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава муниципалитета доложил губернатору, что до начала отопительного сезона 2023-2024 гг. в округе запланирован ремонт тепловых сетей протяженностью 1,8 км. ​Ремонт будет проводится в рамках госпрограммы.

Также специалисты построят блочно-модульную котельную и сети теплоснабжения в оздоровительном лагере «Восток-2».

Также, Юрий Прохоров рассказал, что на территории округа идёт реконструкция ВЗУ № 5, которая позволит обеспечить чистой водой порядка 40 тысяч жителей округа Жуковский.

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#строительство
#губернатор
#реконструкция
#жуковский
#ремонт
#взу
#андрей воробьёв
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Россиянам рассказали, от чего стоит отказаться в день осеннего равноденствия
День осеннего равноденствия нужно проводить в спокойствии
21 сентября 2023, 14:11

Фото: iStock/Arif_Vector

В день осеннего равноденствия важно проявлять гостеприимство и сохранять спокойствие. Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва».
День осеннего равноденствия в этом году выпадет на ночь 23 сентября. Солнце расположится перпендикулярно экватору Земли, сравняв продолжительность дня и ночи. После этой даты день начнёт сокращаться.

Это событие всегда носило сакральный характер. Так, на Руси оно приходилось на празднование Нового года. У славян было принято совершать различные обряды и ритуалы, поскольку считалось, что именно в этот день они приносят наилучший результат. 

«Вечерняя Москва» пишет, что в день осеннего равноденствия следует проявлять гостеприимство, стоит навестить родных и близких, а также приготовить пироги. Помимо этого, следуя обычаям предков, можно обратиться к высшим силам, которые помогут исполнить желаемое.

Также существует и ряд запретов. Поскольку этот день рекомендуется провести в спокойствии, стоит отказаться от уборки, ремонта, крупных покупок, а также не ссориться и не отказывать в помощи нуждающимся в ней.

Существует поверье, что дожди и холод придут не скоро, если в день осеннего равноденствия будет хорошая, тёплая погода. А признаком холодной и снежной зимы считается большое количество желудей на земле осенью. 

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#осень
#погода
#праздник
#ночь
#солнце
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В Жуковском специалисты продолжают благоустраивать общественные территории
21 сентября 2023, 14:08

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым, в рамках которой обсуждался вопрос реализации программы благоустройства территорий.  

Глава муниципалитета рассказал, что в округе активно реализуется программа благоустройства. По просьбам жителей специалисты обновили бульвар улицы Маяковского. 

Кроме того, преобразился центр города Жуковский. 

На сегодняшний день специалисты завершили работы в сквере перед бывшим кинотеатром «Звездный». Работы по благоустройству в городском парке продолжаются, завершить II этап благоустройства парка планируют в следующем году. 

«Сейчас идет благоустройство парка культуры. В этом году мы его начали, в следующем — закончим. Это важный момент в жизни города. Планируем благоустроить сквер «28-й квартал». В 2023-м установим там новую площадку. В  следующем году продолжим работы. Также, на сегодняшний день благоустроено много детских площадок, в том числе по вашей программе (11), кроме того, в городском округе Жуковский привели в порядок 30 дворов», — отметил глава округа Жуковский Юрий Прохоров.
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#строительство
#благоустройство
#губернатор
#жуковский
#специалисты
#программа
#андрей воробьёв
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В новом учебном году ЦППК продолжает знакомить детей с правилами безопасности
21 сентября 2023, 13:56

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»

Первый внеклассный урок по правилам безопасности на ж/д инфраструктуре АО «Центральная ППК» провела уже 1 сентября. урок прошёл в средней школе №12 в Орехово-Зуеве.
Компания АО «Центральная ППК» планирует провести ещё два внеклассных урока по повышению знаний правил безопасности на ж/д инфраструктуре.  

Компания создала этот образовательно-игровой проект, повышающий знания детей о безопасности, 3 года назад. С момента создания проекта сотрудники компании провели порядка 100 обучающих уроков и просветили почти 4 тысячи детей.

Компания проводит внеклассные уроки для учащихся младших и средних классов, так и для дошкольников.

На внеклассных уроках сотрудники компании АО «Центральная ППК» рассказывают детям о правилах поведения на железной дороге, а в этом им помогают различные герои мультфильмов — учат ребят, что нельзя выходить за ограничительную линию, спускаться на пути, играть на платформах и не только.

А для закрепления материала сотрудники используют специализированные раскраски и пазлы, которые вручаются по окончании занятий, а спортивные игры, эстафеты, викторины и конкурсы делают процесс обучения ещё увлекательнее.

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Синоптик Позднякова назвала причину тёплого сентября в Москве
Синоптик Позднякова рассказала о погоде в выходные
21 сентября 2023, 13:51

Фото: iStock/yulenochekk

Проходящие мимо Москвы антициклоны способствуют поддержанию тёплой погоды в столице. Об этом в беседе с Москвой 24 сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
 В среду, 20 сентября, столбик термометра в Москве поднялся до 24,3 градусов. Последний рекорд за этот день был побит в 1983 году, когда была зафиксирована температура в 23,2 градуса. 

Позднякова отметила в беседе с Москвой 24, что с пятницы по воскресенье температура воздуха в Москве поднимется до 25 градусов. Но уже со следующей недели будет заметно похолодание – столбики термометров не поднимутся выше 20 градусов днём и 10 градусов ночью. 

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#погода
#москва
#осень
#температура
#циклон
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В Жуковском построят новую скоростную автодорогу, которая пройдет в объезд посёлков
21 сентября 2023, 13:37

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Жуковский Юрием Прохоровым, в рамках которой обсудили тему развития транспортной доступности в округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава муниципалитета рассказал, что в конце прошлого года в Жуковском специалисты завершили реконструкцию улицы Туполева включая тоннель под площадью Громова, что значительно облегчило путь жителям до Раменского и до Москвы.
«Огромным подарком на Новый год стало то, что вы дали старт движению по Туполевскому шоссе. Жители этого очень ждали. Это дорога для двух наших муниципалитетов — и Раменского городского округа, и округа Жуковский», — отметил глава округа Жуковский Юрий Прохоров.
На сегодняшний день запланировано реализовать строительство и реконструкцию автодороги М-5 «Урал», которая пройдет в объезд посёлков и позволит значительно сократить время в пути. Реализация проекта намечается на 2024 год.

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#специалисты
#автодороги
#урал
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ВЦИОМ: Половина россиян не хотят платить за скачивание фильмов
21 сентября 2023, 13:36

Фото: istock / Milos Bjelica

Около 52% россиян не хотят платить за просмотр и скачивание в интернете фильмов, книг и музыки. Опрос провел Всероссийский цент изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и опубликовал результаты на своем сайте.

Только 34% россиян заявили, что авторы фильмов, музыки и книг заслужено должны получать деньги за просмотр их произведений. 

Также, 63% опрошенных считают, что для борьбы с пиратским контентом необходимо устанавливать доступные цены на покупку фильмов, сериалов, книг и прочих продуктов. 23% граждан убеждены в необходимости ужесточения законодательства в отношении пиратского контента.

Аналитики заявили, что за последние 5 лет отношения людей к интеллектуальной собственности поменялось. Так, в 2018 году 71% опрошенных граждан не были готовы платить за медиа-продукты.

Всероссийский телефонный опрос был проведен 10 сентября 2023 года. В нем приняли участие 1 600 граждан в возрасте от 18 лет. Погрешность исследований с вероятностью 95% не превышает 2,5%. 

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#отношения
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«Автодом»: в России невозможно купить новую иномарку дешевле 1 млн рублей
Рост цен на иномарки в России продолжится до конца года
21 сентября 2023, 13:27

Фото: iStock/Brandon Woyshnis

В ближайшее время на рынке не появятся иномарки стоимостью ниже одного миллиона рублей. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщили в дилерском холдинге «Автодом».
Уточняется, что до конца текущего года цены на автомобили будут повышаться. Это связано с нестабильным курсом рубля и увеличившимися расходами на таможенное оформление. Кроме того, влияют на стоимость удорожание производства, расходы на запчасти и нехватка электронной компонентной базы. 

В свою очередь ГК «АвтоСпецЦентр» сообщила «Газете.Ru», что остановить рост цен на авто и вернуть прежнюю стоимость позволит только локализация производства. В настоящее время российские производители зависят от импорта запчастей из других стран, который в настоящее время происходит с большими трудностями и перебоями. Также необходима стабилизация экономической ситуации в стране и укрепление рубля. 

Как отметил заместитель гендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев, в настоящее время для россиян наиболее доступна Lada Granta с механической коробкой передач, которую можно приобрести имея ограничение в один миллион рублей. Если речь идёт об иномарках, то самый бюджетный вариант – это китайский Changan Alsvin с роботизированной коробкой передач за 1,6 миллионов рублей. 

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