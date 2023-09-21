Москвичка переоделась в свою мать, чтобы снять деньги с ее счета

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В Москве произошла настоящая шпионская история. 49-летняя женщина переоделась и загримировалась под свою 72-летнюю мать, чтобы снять деньги с ее банковского счета.
В отдел полиции обратилась пожилая москвичка. Она рассказала, что всю жизнь работала врачом-рентгенологом и откладывала деньги на спокойную и безбедную старость. Однако когда она захотела проверить состояние своего счета, в банке очень удивились и сообщили, что он сама сняла все деньги, передает телеграм-канал Baza. По словам работников кредитной организации, она приходила в банк в сопровождении внучки.
Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и увидели, что женщина, очень похожая на заявительницу, действительно приходила в банк в сопровождении молодой девушки. Выяснилось, что дочь и внучка потерпевшей составили и осуществили хитрый план. 49-летняя женщина взяла паспорт матери, покрасила волосы в седину, сделала такую же прическу, как у нее, а с помощью грима искусственно «состарила» лицо. После этого они с дочкой отправились в банк и сняли все деньги со счета матери и бабушки.
После этого аферистки купили себе новые айфоны, посетили салон красоты. Остальные деньги пошли на погашение микрозаймов. Полицейские возбудили уголовное дело о краже, но пожилая женщина очень жалеет своих дочь и внучку и просит следователей не наказывать их слишком строго.
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Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и увидели, что женщина, очень похожая на заявительницу, действительно приходила в банк в сопровождении молодой девушки. Выяснилось, что дочь и внучка потерпевшей составили и осуществили хитрый план. 49-летняя женщина взяла паспорт матери, покрасила волосы в седину, сделала такую же прическу, как у нее, а с помощью грима искусственно «состарила» лицо. После этого они с дочкой отправились в банк и сняли все деньги со счета матери и бабушки.
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Александр Бойцов