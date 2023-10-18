Москвичка торговала детьми: роль украинского врача и откуда у многодетной матери три дома

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Многодетная мать из Москвы стала фигуранткой уголовного дела. Родительницу подозревают в торговле детьми и вскоре суд изберет женщине меру пресечения. Редакция «Радио 1» расскажет, как семья из Новокосино привлекала к себе внимание правоохранительных органов, кто стал сообщником москвички, и почему по версии следствия, женщина не родила, а купила детей.
Москвичка покупала детей
47-летняя Юлия Логинова из Москвы имеет на воспитании 15 детей. О женщине неоднократно писали в местных газетах, приглашали на мероприятия, посвященные многодетным семьям. Из СМИ известно, что девушка была отличницей в школе, затем имела успехи в вузе. Однако Логинова предпочла карьере личную жизнь и уже на пятом курсе была матерью троих сыновей. В феврале 2008 года женщина взяла на воспитание 3-летнего ребенка. В 2012 году в местных изданиях вышла статья, посвященная Логиновой и ее материнству. На тот момент у женщины уже было девять детей. Со временем количество детей, воспитывающихся многодетной матерью, достигло 15. Женщина утверждала, что пятеро детей ее родные, однако вскрывшийся в последствии факт доказывал, что родить сама женщина не могла.
Многодетная москвичка торговала детьми
Правоохранительные органы обратили внимание на семью Логиновой после того, как в крови одного из детей были обнаружены запрещенные вещества. Ребенок поступил в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Оказалось, что мать давала ему препараты, принимать которые недопустимо при его заболевании. По этому факту в отношении женщины было возбуждено уголовное дело. В результате расследования выяснилось, что в 2010 году Логинова перенесла операцию по удалению матки, что не могло позволить ей стать биологической матерью в дальнейшем. Женщина заявила, что воспользовалась услугами суррогатных матерей, поэтому хотела этот факт скрыть. Москвичке предъявлено обвинение по статье о торговле детьми.
Следователи нашли женщину, продавшую детей
Суррогатной матерью, которая выносила и родила девочку в 2015 году стала уроженка Узбекистана 31-летняя Фируза. Через год женщина вновь родила и продала ребенка Логиновой. В настоящее время сумма, за которую дети были переданы москвичке выясняются. В документах на детей Логинова была записана матерью, в графе отец стоял прочерк.
В деле по факту продажи детей фигурирует еще одна многодетная мать. Подельница Логиновой — руководительница приюта для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Подозреваемая также имеет на воспитании 15 детей. Женщины, которые впоследствии продали своих детей, приходили за помощью в женский приют. Руководительница организации вступала с ними в сговор, затем передавала новорожденных детей Логиновой, которая оформляла их как своих.
В Москве задержали третью соучастницу по делу о торговле детьми
По информации портала Shot, были установлены имена еще двух женщин, которые отдали за некоторую сумму своих новорожденных детей Логиновой. Некая Марина родила и передала москвичке мальчика в 2018 году, Зухра в 2019 году продала новорожденную девочку.
У подозреваемой в торговле детьми есть две квартиры и дом
В собственности многодетной матери Юлии Логиновой числятся две квартиры и загородный дом. Об этом сообщает издание kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. У следственных органов имеются основания полагать, что в отношении некоторых детей могли быть совершены противоправные действия. В настоящее время утверждать, что женщина «покупала» детей из меркантильных соображений нельзя, эта версия будет проверяться следствием.
Украинский врач в деле о торговле российскими детьми
По информации издания «МК», ребенка, в крови которого был найден запрещенный препарат, суррогатная мать вынашивала на Украине. По словам Логиновой, она обратилась с деликатным вопросом в клинику суррогатного материнства на Украине. Однако никаких подтверждающих документов москвичка предоставить не смогла. По ее словам, все бумаги были отданы юристу клиники, и у нее ничего не осталось. Москвичка назвала данные врача из Украины и заявила, что именно она сопровождала весь медицинский процесс и наблюдала за женщинами во время вынашивания плода.
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