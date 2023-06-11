Москву и Подмосковье атаковали гигантские испанские слизни

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Биолог рассказал, что слизни не могут повредить человеку напрямую, поскольку не ядовиты и не могут укусить. Но они способны переносить разнообразных паразитов — например, гельминтов. Поэтому специалист советует сразу топить обнаруженных слизней в воде, а после этого тщательно вымыть руки.
Ранее председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов рассказал в интервью «Радио 1», что нашествие слизней можно остановить и своими силами. Для этого надо расставлять ловушки, которыми могут быть дощечка, капустный лист или консервная банка. Также надо очистить свой участок от бурьяна и сорняков, поскольку последние являются для слизней настоящим заповедником.