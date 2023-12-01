Москву и Подмосковье накроет очередной снегопад

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В Москву и Московскую область уже скоро придёт очередной южный циклон, который принесёт много снега. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«Со второй половины воскресенье, в ночь на понедельник и в первую половину понедельника будет хороший снегопад, сложная обстановка на дорогах. Температура особо не поменяется в течение дня, но ветер может подняться местами от 13 до 15 метров в секунду», — сказал Шувалов.После этого в столичный регион придут сильные морозы, отметил синоптик. Так, к середине следующей недели температура опустится до -16…-18 градусов, а затем ниже -20 градусов.
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Екатерина Шмакова