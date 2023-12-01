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Москву и Подмосковье накроет очередной снегопад

Синоптик Шувалов: в столичный регион придёт очередной южный циклон
01 декабря 2023, 14:53
Фото: IStock/vkph

Фото: IStock/vkph

В Москву и Московскую область уже скоро придёт очередной южный циклон, который принесёт много снега. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Со второй половины воскресенье, в ночь на понедельник и в первую половину понедельника будет хороший снегопад, сложная обстановка на дорогах. Температура особо не поменяется в течение дня, но ветер может подняться местами от 13 до 15 метров в секунду», — сказал Шувалов.
После этого в столичный регион придут сильные морозы, отметил синоптик. Так, к середине следующей недели температура опустится до -16…-18 градусов, а затем ниже -20 градусов.

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ФАС: Альфа-банк в третий раз за месяц нарушает закон о рекламе
01 декабря 2023, 14:19

Фото: istockphoto/RobsonPL

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушения рекламного законодательства. В ведомстве подчеркнули, что в течение месяца это уже третье дело, которое служба возбудила в отношении кредитной организации.
В ФАС уточнили, что в ролике, рекламирующем кредитную карту, крупным шрифтом указывалась возможность годового беспроцентного использования банковского продукта, а также озвучивалось и крупным шрифтом сообщалось о возможности кэшбэка 100% за первую покупку. При этом важная информация об условиях получения беспроцентного периода, максимальной сумме кэшбэка, а также минимальной сумме покупки для того, чтобы его получить, была указана мелким шрифтом и появлялась на короткое время, что делало ее трудной для восприятия.

Ролик кредитной организации будет надлежащим образом изучен и оценен на предмет наличия признаков нарушения рекламного законодательства. В случае подтверждения вины банку грозит ответственность в соответствии с законом «О рекламе», в том числе штраф.

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#банк
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В Подмосковье завершён почти 10-летний жилой проект застройщика-банкрота «СУ-155»
01 декабря 2023, 14:00

Фото: Istockphoto / Oleg Elkov

В Звенигороде ввели в эксплуатацию последние три жилых корпуса жилого комплекса «Восточный», заявил вице-премьер, председатель наблюдательного совета «Фонда развития территорий». Марат Хуснуллин. Этот ЖК ещё в 2014 году начинал возводить застройщик «СУ-155».
«Завершили историю ещё одного проекта-долгостроя в Московской области. Три дома в Звенигороде, которые начинало строить «СУ-155», введены в эксплуатацию. Квартиры получат 760 пострадавших дольщиков», – сказал Хуснуллин.
 ЖК «Восточный» передали в управление ФРТ в 2020 году после банкротства застройщика. К этому времени в жилом комплексе не были построены четыре корпуса. Из них по одному наблюдательный совет фонда решил выплатить дольщикам компенсации, а оставшиеся три достроить.

Договор на выполнение строительно-монтажных работ был заключён в августе 2022 года. Таким образом, для достройки домов совокупной площадью более 85 тыс кв м потребовалось немногим более года. 
 
Информацию о завершении строительства ЖК «Восточный» подтвердили в пресс-службе Минжилполитики Московской области.
 
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#подмосковные стройки
#подмосковье
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В Одинцовском округе построили новый детский сад на 400 мест
01 декабря 2023, 13:44

Фото: Валерий Жуков

В микрорайоне Новая Трехгорка городского округа Одинцово построили новый детсад на 400 детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Одинцово.
Трехэтажный детский сад «Экипаж детства» расположен на на Кутузовской улице микрорайона Новая Трехгорка.

Учреждение, площадью пять квадратный метров, рассчитано на на 16 групп для детей от двух до семи лет. Для них оборудовали внутри здания игровые с интерактивными панелями, спальни, физкультурный и музыкальный залы. Также разместили кабинеты логопеда и психолога, медицинские помещения и пищеблок.

Кроме этого, на прилегающей территории к саду возвели игровые площадки с теневыми навесами и места для занятий спортом. 

Стоит отметить, что детский сад вошёл в структуру образовательного центра «Флагман», в которой также включены четыре школы и восемь учреждений дошкольного образования.

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В городском округе Мытищи снесли аварийный дом
01 декабря 2023, 13:05

Фото: пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области

Аварийный многоквартирный дом снесли в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Расселенный аварийный дом был снесен в  рамках масштабной работы по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных зданий региона.

«<…>Основные элементы строения были частично разрушены, объект признан аварийным и подлежащим сносу на основании заключения межведомственной комиссии. <…> На сегодняшний день объект полностью демонтирован, участок свободен от застройки и строительного мусора»,- отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Стоит отметить, что ранее двухэтажный кирпичный жилой дом было включен в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

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#жк
#министр
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150 лавочек-навигаторов установлено в лесах Московской области
01 декабря 2023, 13:04

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

С начала года более 150 лавочек-навигаторов установили в подмосковных лесах. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Лавочки устанавливают в рамках регионального проекта.

«С начала года в подмосковных лесах установлено 152 таких навигатора. <…> Установленные в лесу лавочки – это лесные навигаторы для тех, кто заблудился, они помогают сориентироваться, определить направление движения и расстояние до ближайшего населенного пункта, ну и конечно люди на них могут отдохнуть и набраться сил для дальнейшего движения.<…>», - поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что установка лавочек производится в местах, где зафиксировано самое большое количество «потеряшек». Кроме этого, дизайны лавочек разрабатываются лесничими самостоятельно.

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Детёныш панды из Московского зоопарка начала передвигаться по вольеру
01 декабря 2023, 12:40

Фото: iStock/Wirestock

Детёныш панды из Московского парка продолжает расти и уже ползает по вольеру, об этом сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова в своём Telegram-канале.
По словам Акуловой, детёныш начала проявлять много активности и уже ползает по полу вольера. Зоологи говорят, что детёныш развивается хорошо и правильно сгибает задние лапы, отметила гендиректор.
Она также рассказал, что в вольере постелен специальный пол. Он тёплый, экологичный и легко поддается санитарной обработке. 

«Для малышки сейчас это покрытие обеспечивает нужное сцепление, при этом в некоторые моменты лапки проскальзывают – это нормально, просто еще конечности не окрепшие, но с каждым днем ее шаги все увереннее», - заключила Акулова. 

Панда родилась 30 августа. Это первый детёныш большой панды, родившийся в России.

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Позиция по СВО или скандалы с «Щелкунчиком»: за что уволили директора Большого театра
Владимир Урин попрощался с коллективом Большого театра
01 декабря 2023, 11:37

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин объявил о своем уходе с должности и попрощался с коллективом. О том, почему руководитель покинул свой пост, и кто теперь возглавит театр, расскажет редакция «Радио 1».

Почему Урин уволился из Большого театра


Генеральный директор Большого театра Владимир Урин написал заявление об увольнении на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина по собственному желанию. Об этом пишет Forbes. Просьба театрального деятеля была удовлетворена. Почему Урин принял это решение неизвестно. Он лично не приводил подробностей своего ухода с должности.

По некоторым данным, причиной увольнения Урина является ранее озвученная им позиция по поводу специальной военной операции на Украине. Якобы он входил в число тех деятелей культуры, которые подписали обращение с призывом о прекращении СВО.

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Другие источники сообщают, что возможной причиной, по которой Урину пришлось оставить должность, были проблемы в работе театра. Ежегодно Большой театр оказывался в центре скандала из-за продажи билетов на балет «Щелкунчик». Руководство обвиняли в создании искусственного ажиотажа, который из года в год приводил к огромным очередям и завышенным ценам на билеты.  

В Большом театре отказались давать комментарии по поводу увольнения Урина.
 


Как Урин попрощался с коллективом Большого театра


Бывший руководитель Большого театра Владимир Урин попрощался с коллективом и заявил, что в настоящее время существуют проблемы с сильными лидерами коллективов. Видео обращения гендиректора к сотрудникам опубликовал музыкальный критик Сергей Буланов.

«Сегодня я с вами прощаюсь, поскольку сегодня мой последний день работы в Большом театре», — сказал Урин.
Бывший директор добавил, что счастлив быть причастным к Большому театру и выразил благодарность творческому коллективу.


Кто возглавит Большой театра после Урина


Новым генеральным директором Большого театра станет российский дирижер, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Георгиев, об этом сообщает телеграм-канал Shot. Официальной информации о назначении нового директора театра в настоящее время нет, однако ожидается, что коллективу Большого театра представят руководителя первого декабря.

До начала 2024 года дирекция Большого и Мариинского театров могут быть объединены. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на неназванный источник. Авторы статьи напомнили, что прежде с подобной инициативой выступил президент России Владимир Путин.
 
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Свое возможное назначение на должность генерального директора Большого театра прокомментировал народный артист России Владимир Георгиев. Он заявил, что в настоящее время он занимает пост художественного руководителя Мариинского театра, и о каких либо кадровых изменениях ему не известно.
 
«Я не могу это комментировать, я сейчас отвечаю за Мариинский театр. Я не провожу время в сетях, соцсетях. Кто-то что-то выпускает, кто-то что-то сказал»,— заявил Георгиев.

Чего ожидать от нового директора Большого театра 


Премьер Большого театра Николай Цискаридзе прокомментировал возможное назначение на должность генерального директора Владимира Георгиева. Он назвал артиста гением и выразил надежду на то, что назначение состоится в скором времени. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вопрос о назначении Георгиева переадресовал в Министерство культуры.

«Обращайтесь в Министерство культуры, это их прерогатива», – заявил Песков.

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Мошенники придумали новый способ обмана россиян
Мошенники стали маскироваться под мастеров по ремонту
01 декабря 2023, 11:16

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники стали использовать сервисы частных предложений, такие как «Яндекс Услуги» или «Профи», для массового обмана россиян. На данных сайтах они предлагают приобрести свои услуги заранее, после чего просят перевести оплату за них на карту и исчезают. Об этом «Известиям» сообщили в крупных банках.
Отмечается, что в тот момент, когда жертва реагирует на размещенное объявление об услугах и пишет злоумышленнику в чат, тот переводит общение в популярные мессенджеры, в которых уточняет детали работы и договаривается о дате выезда. В назначенный день мошенник заявляет о необходимости предварительной покупки новых деталей или необходимых инструментов для качественного ремонта.

После этого потенциальную жертву просят перевести денежные средства и направляют ссылку на оплату. Сразу после получения денег мошенник перестает выходить на связь. Общий доход преступников благодаря таким случаям может оказаться значительным.

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С 1 декабря меняются условия разблокировки карт «Тройка» в пригороде
01 декабря 2023, 11:16

Фото: пресс-служба ЦППК

Пассажиры ЦППК смогут бесплатно разблокировать карту «Тройка» после случайной блокировки. Об этом сообщила пресс-служба ЦППК.
С 1 декабря измениться залоговая стоимость «Тройки» и составит 150 рублей. Также после блокировки карты для поездок на МЦД  необходимо будет доплатить за поездку 198 руб. 

Бесплатная разблокировка была введена более 5 месяцев назад, чтобы у пассажиров было время ознакомиться с правилами проезда, если они не знали о необходимости двойной валидации. С 1 декабря измениться залоговая стоимость «Тройки» и составит 150 рублей. Также после блокировки карты для поездок на МЦД  необходимо будет доплатить за поездку 198 рублей. Эта сумма составляет размер доплаты билету на 6 тарифных зон.

Блокировка карты может произойти, если пассажир не приложил повторно карту к валидатору при выходе со станции.

«В соответствии с правилами использования карт «Тройка» необходимо валидироваться на входе и выходе с со станции. В данный момент из центра Москвы существуют маршруты от 13 до 20 тарифных зон. Для того, чтобы корректно определить в каком поезде ехал пассажир и по какому маршруту для произведения корректного списания с предоставлением бесплатной пересадки на метро и нужна двойная валидация», - объяснил директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов.

Он также подчеркнул, что в случае, если на станции не работают валидаторы или турникеты и отсутствует электричество, то для завершения поездки можно обраться в кассу, где её закроют вручную.

Стоит отметить, что  95% пассажиров ЦППК соблюдают правила двойной валидации на станциях.

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