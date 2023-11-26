Москву накроет «чёрная метель»

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Москву вечером 26 ноября накроет «чёрная метель».
Порыва ветра будут достигать до 17 м/с, вырастут сугробы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам Тишковца, это случится из-за балканского циклона, который набирает силы в западной акватории Черного моря. За сутки он совершил стремительный 1000-километровый марш-бросок, а 27 ноября уже будет над Брянщиной и спровоцирует штормовую погоду.
В Москве снегопад начнется вечером 26 ноября, а в ночь на 27 ноября и утром станет экстремальным.
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«Таких снегопадов в этот день не было почти полвека! Вырастут рождественские сугробы!» — предупредил москвичей синоптик.
В Москве снегопад начнется вечером 26 ноября, а в ночь на 27 ноября и утром станет экстремальным.
«Может выпасть до 26,5 мм осадков, или 50% от месячной нормы. Будет побит рекорд дня по количеству выпавших осадков почти полувековой давности. Он держится с 1977 года», — рассказал Евгений Тишковец.По данным специалиста, снежный покров увеличится до 23 см. Это превышает норму в 3 раза.
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Мария Фирсова