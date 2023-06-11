Москву наводнили гигантские испанские слизни

istockphoto/Andreas Häuslbetz
Испанские слизни — это случайно возникшая популяция, привнесенная на территорию Москвы. Завезли их, по некоторым предположениям, с партиями фруктов и овощей из Европы. Часть слизней, возможно, попала в природу из домашних террариумов.
Ранее садовод Туманов рассказал, как спасти огород от слизней. Нашествие оранжевых испанских слизней на подмосковные огороды можно остановить собственными силами. О том, как защитить свои посадки, рассказал в интервью «Радио 1» председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов.