Москву ждет холодная и дождливая волна

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На следующей неделе Москву ждет новая холодная и дождливая волна. Об этом сообщается на портале «Метеовести» центра погоды «Фобос».
В пятницу в Москве будет уже не выше плюс 23 — плюс 28 градусов. В субботу ожидаются короткие дожди и грозы, максимальная температура воздуха днем составит плюс 25 градусов. В воскресенье будет до плюс 26 градусов, существенных осадков не ожидается.
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