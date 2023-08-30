«Мослифт» сообщил, какие лифтовые детали не нашли отечественных аналогов

Фото: istockphoto/alex_u
Заменить отечественными аналогами пока не получилось кнопки вызова лифтов и некоторые другие импортные компоненты.
Об этом сообщил замгенерального директора по заводским операциям АО «Мослифт» Николай Баранов, пишет РИА Новости.
Не нашли отечественную замену безредукторная лебедка, пост ревизии, частотный преобразователь, табло TFT и кнопки приказа. Аналоги некоторым из этих компонентов в данный момент проходят испытания. В скором времени их начнут массово производить в России. Часть деталей российского производства пока не может составить конкуренцию китайским ценам, поэтому их покупают за границей.
Относительно кнопок приказа и вызова: «Мослифт» не устраивает дизайн и характеристики устройств, которые может предложить отечественный производитель.
Читайте также:
В Екатеринбурге лифт с девушкой внутри рухнул вниз на восемь этажей
В 59 российских регионах обнаружили опасные лифты
В Ташкенте женщина три дня провела в лифте и умерла
Не нашли отечественную замену безредукторная лебедка, пост ревизии, частотный преобразователь, табло TFT и кнопки приказа. Аналоги некоторым из этих компонентов в данный момент проходят испытания. В скором времени их начнут массово производить в России. Часть деталей российского производства пока не может составить конкуренцию китайским ценам, поэтому их покупают за границей.
Читайте также:
В Екатеринбурге лифт с девушкой внутри рухнул вниз на восемь этажей
В 59 российских регионах обнаружили опасные лифты
В Ташкенте женщина три дня провела в лифте и умерла
Мария Фирсова