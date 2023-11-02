Мособлархитектура провела круглый стол в рамках фестиваля «Зодчество»

Фото: пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области
В рамках XXXI международного архитектурного фестиваля «Зодчество» Мособлархитектура провела круглый стол «Реновация и джентрификация. Вопросы и пути решения». Об этом сообщила пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
На сегодняшний день регион сосредоточен на программу реновации тотальной депрессивных промышленных территорий.
На старте каждого проекта важно резервировать пространство для обеспечения комфортной городской среды – под культурные, социальные, спортивные и иные объекты. И чем больше вовлекаемый участок, тем больше дополнительных компонентов должно там возникать, если территория большая – тогда это парки, скверы, бульвары, под которые резервируется порядка 20% участка»,- отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
Стоит отметить, что третью проектов реновации в Подмосковье являются территории, которые формируют под современную жилую застройку. Приоритетом в выборе участка становятся их расположение в населённом пункте и потенциал для создания новых объектов социальной и транспортной инфраструктуры.
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На старте каждого проекта важно резервировать пространство для обеспечения комфортной городской среды – под культурные, социальные, спортивные и иные объекты. И чем больше вовлекаемый участок, тем больше дополнительных компонентов должно там возникать, если территория большая – тогда это парки, скверы, бульвары, под которые резервируется порядка 20% участка»,- отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.
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Мира Полтева