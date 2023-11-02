Мособлархитектура провела круглый стол в рамках фестиваля «Зодчество»

Ноябрь 2023 года станет самым неудачным месяцем для метеочувствительных людей. Магнитные бури разной мощности начнутся со второго ноября и будут продолжаться до конца осени. От чего стоит отказаться в неблагоприятные дни, какие даты в ноябре будут самыми опасными, и как пережить период геовозмущений, читайте в материале «Радио 1».