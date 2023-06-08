Мособлдума назначила ежемесячную выплату в 18 тыс рублей для детей-инвалидов

Фото: Мособлдума
Эту меру поддержки получат более 1,7 тыс подмосковных семей
Некоторые семьи с детьми-инвалидами из Подмосковья будут получать ежемесячную выплату в размере 18 тыс рублей. Выплату установила на очередном заседании Мособлдума.
По его словам, на эти цели из бюджета региона выделяется 374 млн рублей.
Ранее «Радио 1» сообщало что Мособлдума приняла закон о ежегодной денежной выплате многодетным семьям в 7 тыс рублей.
«Выплата на уход за ребёнком-инвалидом, который не может самостоятельно себя обслуживать, будет предоставляться каждый месяц родителю или опекуну. Эта мера поддержки предусмотрена для семей со среднедушевым доходом ниже двукратной величины прожиточного минимума. Дополнительно получить её смогут более 1,7 тыс подмосковных семей», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Ранее «Радио 1» сообщало что Мособлдума приняла закон о ежегодной денежной выплате многодетным семьям в 7 тыс рублей.
Лора Луганская