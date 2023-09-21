Мособлдума отнесла чаек к охотничьим ресурсам в регионе

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«Все вспышки птичьего гриппа в мае были связаны со случаями массового падежа диких птиц, в основном чаек. На территориях 17 российских регионов зарегистрировано 37 случаев высокопатогенного гриппа птиц, в том числе семь – среди домашней и 30 – среди дикой», – рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
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