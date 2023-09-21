Мособлдума отнесла чаек к охотничьим ресурсам в регионе

Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по правам ребёнка в Московской области Ксенией Мишоновой и Патриаршим наместником Московской митрополии, митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом; архиепископом Одинцовским и Красногорским Фомой; епископом Подольским и Люберецким Аксием; епископом Балашихинским и Орехово-Зуевским Николаем; епископом Сергиево-Посадским и Дмитровским Кириллом было подписано 20 сентября в Красногорске.

При подписании соглашения присутствовали руководитель Юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев и исполняющий обязанности ответственного по вопросам семьи, материнства и детства Московской митрополии протоиерей Андрей Коробков, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного по правам ребёнка.

«Мы обратились в Московскую митрополию с просьбой поддержать семьи наших мобилизованных. Многие из них нуждаются в особом внимании — и жены военнослужащих, и дети, и матери. Иногда им необходимо просто поговорить, найти нужные слова, особенно в ситуации потери близких», — сказала Ксения Мишонова.





Соглашение даст больше возможностей при проведении мероприятий, которые направлены на укрепление традиционных семейных ценностей и усовершенствования законодательства.