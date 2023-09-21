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Мособлдума отнесла чаек к охотничьим ресурсам в регионе

21 сентября 2023, 20:39
Фото: Istockphoto /rai

Фото: Istockphoto /rai

Чайки в Московской области теперь отнесены к охотничьим ресурсам и могут быть использованы в целях охоты. Соответствующий закон приняла Мособлдума в ходе первого заседания осенней сессии.
Законопроект разработало подмосковное Минэкологии во исполнение решения областной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии от 16 мая 2023 года. Цель – защита промышленного птицеводства от птичьего гриппы и борьба с инфекционными заболеваниями.
«Все вспышки птичьего гриппа в мае были связаны со случаями массового падежа диких птиц, в основном чаек. На территориях 17 российских регионов зарегистрировано 37 случаев высокопатогенного гриппа птиц, в том числе семь – среди домашней и 30 – среди дикой», – рассказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Он добавил, что за популяцию чаек беспокоиться не стоит. Как дичь охотникам они не интересны, поскольку не относятся к съедобным видам. Шапкин напомнил о запрете отстрела чаек, внесённых в красные книги России и Московской области.

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#мособлдума
#минэкологии мо
#птицы
#охота
#закон
#подмосковье
#московская область
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Путин заявил о снижении безработицы среди молодежи
21 сентября 2023, 20:38

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин заявил, что благодаря социальной программе в России постепенно начала снижаться безработица среди молодежи. Об этом он сообщил в рамках заседания Президиума Госсовета по вопросу «О развитии рынка труда в Российской Федерации».
Глава государства подчеркнул, что безработица среди молодежи выше, чем в целом по стране.

«На этом направлении надо концентрировать дополнительные усилия, потому что, по всем прогнозам, а они позитивные, ежегодно и на протяжении более чем десятилетия, можно сказать, десяти лет, число молодых людей у нас будет расти», - заявил Путин.

Он уточнил, что, по предварительным подсчётам, к 2030 году в России будет 8,3 миллиона граждан в возрасте 20–24-х лет, а к 2035 году их число увеличится до 9,7 млн, что на 2,4 миллиона больше, чем сейчас.

По словам Путина, этого удалось достичь путем усилий правительства в области демографии. Теперь же нужно преумножить эти усилия и создать для молодёжи комфортные условия для карьерного старта. 

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#деньги
#безработица
#заседание
#сво
#путин
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Второй корпус проблемного жилого комплекса «Пятиречье» готов к заселению
21 сентября 2023, 20:25

Фото: Istockphoto / Oleg Opryshko

Корпус №3 жилого комплекса «Пятиречье» в Дмитровском городском округе получил заключение о соответствии проектной документации. Жилья ждут 325 дольщиков, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Строительство корпуса №1 планируют завершить в октябре. Всего в ЖК будут жить 529 человек.
 
Строительство жилого комплекса началось в 2015 году, но было приостановлено в 2018-м из-за банкротства застройщика. Фонд развития территорий решил достроить объект. В 2022 году работы в двух проблемных корпусах возобновились. 

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Главный судебный пристав Петербруга Лашкова рассказала, кому жаловаться на коллекторов
Судебный пристав Лашкова: на коллекторов могут открыть уголовное дело
21 сентября 2023, 20:22

Фото: iStock/Zolnierek

Главный судебный пристав Санкт-Петербурга Анна Лашкова рассказала изданию «Петербургский дневник» о разрешённых и противоправных действиях коллекторов, а также о контроле за их деятельностью.
Она отметила, что заниматься взысканием долгов может только юридическое лицо, включённое в госреестр юридических лиц, занимающихся возвратом просроченной задолженности. Это должен быть основной вид деятельности человека.

Кроме того, Лашкова рассказала «Петербургскому дневнику», что взысканием долгов могут заниматься банки и микрофинансовые организации. Они контролируются Центробанком, но в случае недовольства клиентов при совершении этими организациями противоправных действий при взыскании долгов, жалоба направляется в Федеральную службу судебных приставов. 

При этом, существуют и так называемые чёрные коллекторы. Если они начинают угрожать, жалоба уже подаётся в полицию, и в отношении таких юридических лиц или организаций может быть заведено уголовное дело.

Если угрозы не поступают, но есть нарушения, коллекторам, как правило, выписывается штраф. Также могут быть осуществлены визиты сотрудников Федеральной службы судебных приставов в коллекторские агентства в целях проверки выполнения всех требуемых норм. 

Напомним, что 1 февраля 2024 года вступят в силу изменения в закон, нацеленные на усиление контроля за коллекторскими агентствами. 

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#коллекторы
#суд
#приставы
#фссп
#санкт-петербург
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Путин назвал героями участников СВО и призвал оказывать им поддержку
21 сентября 2023, 20:18

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что ребята, которые приняли участие в специальной военной операции, являются настоящими героями и для них необходимо обеспечить государственную поддержку по всем направлениям. Об этом он сообщил в рамках заседания Президиума Госсовета по вопросу «О развитии рынка труда в Российской Федерации».
Президент рассказал, что поддержка ветеранов СВО в получении квалификации и новой профессии, в трудоустройстве и организации своего дела входит в задачи специального государственного фонда «Защитники Отечества».

«Нужно делать все возможное, чтобы наши герои, ребята, которые воюют на передовой, чувствовали, что они востребованы, могут работать, могут обеспечивать своих близких, свои семьи и создавать эти семьи», - подчеркнул глава государства.

Ранее он также заявлял, что государство должно выделить дополнительные ресурсы для обеспечения раненых участников СВО современными средствами реабилитации.

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#президент
#поддержка
#сво
#путин
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На Украине теперь слово «Россия» будут писать с маленькой буквы
21 сентября 2023, 19:21

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Нацкомиссия Украины по стандартам государственного языка разрешила писать слова
«Национальная комиссия по стандартам государственного языка сообщает, что написание названий "Российская Федерация", "Россия", "Москва", "Государственная дума РФ" и так далее со строчной буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка», - говорится в тексте документа.

Уточняется, что речь идёт о текстах, не несущих в себе официального характера. В документах эти слова по-прежнему будут писать с заглавной буквы из-за требований минюста.


Ранее министр образования Украины Оксен Лисовой заявил, что проведение уроков на русском языке в украинских школах противоречит законодательству. Министр считает, что Украине «не по дороге с русским миром, поэтому не следует готовить детей к использованию русского языка».

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#москва
#россия
#минобразования
#министр
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Путин заявил о необходимости развития психологической помощи в РФ
21 сентября 2023, 19:04

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо развивать психологическую помощь не только в военной сфере, но и в гражданской. Такое решение он принял в рамках посещения центра поддержки участников СВО и их семей «Возвращение» в Великом Новгороде.
Там Путин пообщался с участником СВО, который рассказал, что в центре кроме юридической помощи, можно получить и психологическую, и призвал президента открывать подобные учреждения и в других регионах.

«Так и будем делать. Конечно, психологическую помощь нужно развивать более широко, не только по линии вот этих центров, по линии Минобороны, но и по линии гражданской сферы это надо делать», - сказал Путин.

Кроме того, глава государства поручил выделить дополнительные ресурсы для обеспечения раненых участников СВО современными средствами реабилитации.

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#помощь
#заседание
#сво
#минобороны
#путин
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Климатолог Киселёв рассказал, чем грозит для человечества таяние вечной мерзлоты
21 сентября 2023, 18:51

Климатолог, ведущий научный сотрудник главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв в беседе с Общественной службой новостей заявил, что исчезновение вечной мерзлоты повлечёт за собой катастрофические последствия.
Ранее в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) были опубликованы результаты проведённого исследования, которые заключаются в том, что к 2100 году может исчезнуть значительная часть приповерхностной вечной мерзлоты. Прогноз был сделан после сравнительного анализа нынешнего состояния с климатическими показателями трёх млн лет назад. 

Собеседник ОСН отметил, что около двух третей территории России находится в зоне вечной мерзлоты. Из-за её постепенного исчезания, создаётся риск аварийности построек, размещённых в этих местах ещё при СССР без учёта перспектив. 

Кроме того, по словам Киселёва, в толще вечной мерзлоты содержатся парниковые газы, которые приводят к глобальному потеплению. В частности, это углекислый газ и метан.

Также специалист отметил, что в вечной мерзлоте находится большое количество опасных для человечества бактерий, которые выйдут из состояния сна в момент таяния снегов.

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#климат
#лёд
#снег
#опасность
#ученые
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Подмосковный детский омбудсмен и епархии Московской митрополии подписали соглашение
21 сентября 2023, 18:16

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам ребёнка

Соглашение о сотрудничестве между Уполномоченным по правам ребёнка в Московской области Ксенией Мишоновой и Патриаршим наместником Московской митрополии, митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом; архиепископом Одинцовским и Красногорским Фомой; епископом Подольским и Люберецким Аксием; епископом Балашихинским и Орехово-Зуевским Николаем; епископом Сергиево-Посадским и Дмитровским Кириллом было подписано 20 сентября в Красногорске.

При подписании соглашения присутствовали руководитель Юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев и исполняющий обязанности ответственного по вопросам семьи, материнства и детства Московской митрополии протоиерей Андрей Коробков, сообщает «Радио 1» пресс-служба Уполномоченного по правам ребёнка.

«Мы обратились в Московскую митрополию с просьбой поддержать семьи наших мобилизованных. Многие из них нуждаются в особом внимании — и жены военнослужащих, и дети, и матери. Иногда им необходимо просто поговорить, найти нужные слова, особенно в ситуации потери близких», — сказала Ксения Мишонова.


Соглашение даст больше возможностей при проведении мероприятий, которые направлены на укрепление традиционных семейных ценностей и усовершенствования законодательства. 

«Для нас это очень знаковое событие. Очень благодарна митрополиту Павлу за поддержку нашей инициативы, а также всем, кто занимался подготовкой документа», — добавила подмосковный детский правозащитник.

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#дети
#соглашения
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#ксения мишонова
#семьи
#уполномоченный
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Заразившийся холерой дипломат мог контактировать с Сергеем Лавровым
21 сентября 2023, 18:11

Фото: istockphoto/doble-d

Член российской делегации, заразившийся холерой на саммите G20, мог контактировать с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Они возвращались в Москву на разных самолетах, но могли общаться во время мероприятий встречи «большой двадцатки».
После того, как у представителя МИД было выявлено опасное заболевание, он был госпитализирован и находится в инфекционном отделении больницы. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное, передает телеграм-канал Baza. Также госпитализировали нескольких журналистов мидовского пула, летевших с зараженным одним самолетом. Работники прессы находятся в медицинском учреждении в режиме жесткого карантина. Им запрещены прогулки и встречи с родными.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров в настоящее время находится в Нью=Йорке, где принимает участие в работе Генеральной ассамблеи ООН. Ожидается, что там министр проведет около 20 двусторонних встреч, в том числе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

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