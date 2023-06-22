Мособлдума по просьбе жителей упростила получение льготы по соцгазификации

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Сейчас для некоторых категорий граждан предусмотрена дополнительная мера поддержки – оплата стоимости газового оборудования, но не более 80 тыс рублей, а также оплата выполненных работ по газификации объектов индивидуального жилищного строительства. Льготу могут получить семьи пенсионеров, инвалиды и участники войны, труженики тыла, ветераны боевых действий, многодетные семьи и другие.
«Таким образом, мы исключаем из закона условие о наличии места жительства в доме, который будет газифицирован. Теперь льготу можно будет оформить, если гражданин и все члены его семьи живут в Московской области в муниципальном или специализированном жилье, а жилой дом является для семьи единственной недвижимостью», – пояснил Коханый.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Мособлдума по просьбе аграриев разрешила давать в Подмосковье небольшие участки для импортозамещения.