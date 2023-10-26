Мособлдума поддержала решение присвоить Михалкову звание почетного гражданина

Фото: Мособлдума
Мособлдума поддержала ходатайство о присвоении звания «Почётный гражданин Московской области» режиссёру Никите Михалкову. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
«Никита Сергеевич, возглавляя Союз кинематографистов России, регулярно поддерживает данный вид искусства и на территории Подмосковья – курирует в регионе различные кинофестивали, в которых принимают участие известные актёры и деятели культуры», – подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Также он добавил, что Никита Михалков активно учавствует в патриотическом воспитании нашего подрастающего поколения.
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Мира Полтева