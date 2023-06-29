Мособлдума приняла закон о бесплатной парковке электромобилей

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Владельцы электромобилей смогут бесплатно парковаться на муниципальных и региональных стоянках вне зависимости от наличия там зарядного устройства
В рамках 59-го заседания Московской областной Думы был принят закон, благодаря которому владельцам электромобилей предоставляется возможность бесплатной парковки на платных стоянках Московской области.
Бесплатная парковка предоставляется на паковочных местах дорог, находящихся в государственной или муниципальной собственности, вне зависимости от наличия там зарядной станции.
Раньше оставить электромобиль на парковке бесплатно можно было только в случае, если там была расположена зарядка станция.
Такой закон поможет увеличить количество электромобилей в регионе, как следствие, сохранить экологию.
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Бесплатная парковка предоставляется на паковочных местах дорог, находящихся в государственной или муниципальной собственности, вне зависимости от наличия там зарядной станции.
Такой закон поможет увеличить количество электромобилей в регионе, как следствие, сохранить экологию.
«Кроме этого, мы ведём работу по развитию инфраструктуры для владельцев электромобилей, так как с их стороны поступают просьбы об увеличении количества зарядных устройств во дворах жилых домов», — сказал заместитель председателя Мособлдумы Кирилл Жигарев.Читайте также:
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Алиса Сергиенко