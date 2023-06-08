Мособлдума присвоила Рузе звание Населённого пункта воинской доблести

«Это решение имеет большое значение для жителей города. Руза стоит в одном ряду со многими городами Московской области, жители которых проявили в годы Великой Отечественной войны стойкость, мужество и самоотверженность», – сообщается на сайте регионального парламента.





Подмосковной Рузе будет присвоено почётное звание «Населённый пункт воинской доблести». Соответствующий закон приняла Мособлдума.Жители Рузского городского округа чтят память павших воинов Красной Армии и партизан. В муниципалитете много лет ведут поиск и захоронение погибших.Ранеесообщало, что Мособлдума приняла закон о ежегодной денежной выплате многодетным семьям в 7 тыс рублей.