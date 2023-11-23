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Мособлдума проиндексировала зарплаты рабочих госучреждений

23 ноября 2023, 14:46
Фото: Мособлдума

Фото: Мособлдума

Зарплаты более чем 44 тыс рабочих в подмосковных госучреждениях в будущем году вырастут на 6,8%. Соответствующий закон приняли депутаты Мособлдумы.
«Предлагается повысить с 1 января 2024 года размер тарифной ставки первого разряда тарифной сетки по оплате труда рабочих государственных учреждений Московской области на 6,8%», – сказал, представляя законопроект в региональном парламенте, первый замминистра социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
Он отметил, что тарифная ставка, то есть показатель, на основании которого рассчитывается размер зарплаты, составит 8 тыс 231 рубль в месяц.


Как отмечается на сайте Мособлдумы, повышение зарплат коснётся сотрудников, занимающих должности рабочих в бюджетных организациях – сантехников, дворников и других.

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#подмосковье
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50 тыс жителей Московской области старше 80 лет получили подарки от губернатора
23 ноября 2023, 17:51

Фото: Минсоцразвития МО

Более 50 тыс жителей Подмосковья старше 80 лет получили с начала года подарки от губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
Юбилярам дарят жостовский поднос – один из символов народного промысла в регионе. Получить подарок можно проактивно. Однако, если пенсионер переехал в регион недавно, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг. Подарок вручают юбиляру по любому согласованному адресу в день рождения или другой удобный день. 
 
А для тех, кто достиг возраста 100 лет, предусмотрена выплата в 5 тыс рублей. Она придёт автоматически.

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#подмосковье
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Глава Истры Витушева проверила подготовку парка к зимнему периоду
23 ноября 2023, 17:43

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра

Глава Истры Татьяна Витушева проинспектировала ход подготовки к зимнему периоду парка на улице Комсомольская в Павловской Слободе. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Истра.
парк на улице Комсомольская в Павловской Слободе является востребованным для посещения среди местных жителей и гостей округа. С начала 2023 года его посетили свыше 28 тысяч человек.

«На данный момент в парке идут работы по реконструкции подпорной стенки, трибун и лестницы на стадионе. Это был давний наказ жителей, и в этом году мы его исполним. Также к началу зимнего сезона в парке обновят хоккейную коробку», - отметила Татьяна Витушева.

Стоит отметить, что к 1 декабря установят новые борты коробки и после окончания работ начнут заливать лёд.

Кроме этого, в парке установят святящаяся арку и оформят хоккейную коробку и сцену в бренде «Зима в Подмосковье».

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Пушилин назвал различия между простыми украинцами с воинствующими националистами
Пушилин призвал различать простых граждан Украины и воинствующих националистов
23 ноября 2023, 17:21

Фото: сайт Кремля

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что простые жители Украины отличаются от воинствующих националистов, и большинство из них готовы жить в пространстве русского языка и русской культуры.
По его словам, необходимо видеть различие между простыми жителями Украины и киевским режимом.

«Обычные люди стали заложниками запущенного маховика войны. С их зарплат насильно вычитают налог на армию, их преследуют, если услышат русскую речь, и, собственно, многих из них, необученных и неподготовленных, хватают прямо на улицах и насильно отправляют на передовую», - цитирует РИА Новости Пушилина.

По его словам, многие граждане Украины готовы жить в пространстве русского языка и русской культуры, а русофобия силой навязывается им украинскими неонацистами.

Он пояснил, что жители освобожденных территорий возвращаются к русскому языку. При этом с людьми, которые стали жертвами киевской пропаганды необходимо работать, заключил глава ДНР.

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#днр
#всу
#налог
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ФСБ поймала собиравшегося воевать на стороне Украины россиянина
ФСБ задержала мужчину, который планировал воевать против РФ на стороне Украины
23 ноября 2023, 16:36

Фото: iStock/BrianAJackson

ФСБ России по Брянской области пресекла незаконную деятельность гражданина РФ, который намеревался выехать на Украину для участия в военных действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
 
Задержанный планировал вступить в одну из запрещенных на территории РФ группировок, признанной террористической. Житель Брянской области был задержан при попытке пересечь российско-украинскую границу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. 
 
Прежде ФСБ задержала жителя Амурской области. Мужчина прибыл из Ближнего зарубежья и постоянно приживал на территории региона. Подозреваемый финансировал террористическую организацию, говорится в заявлении ведомства. 
 
Задержанному грозит до 15 лет заключения. 

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#всу
#украина
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Первый в Подмосковье ёлочный базар нового сезона откроют 8 декабря
23 ноября 2023, 16:22

Фото: Минсельхозпрод МО

Ёлочные базары на территории Подмосковья начнут открывать с 8 декабря. Об этом сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Под ёлочные базары утверждены места в 45 городских округах. Предполагается, что на территории региона будет работать около 250 точек. Это базары на муниципальной и частной земле, а также точки у торговых центров. Первый ёлочный базар открываем 8 декабря, а с 15 декабря планируем начало работы точек продажи хвойных деревьев в полном объёме», – отметил Мурашов
Он добавил, что этой зимой продажа елей и сосен продлится до 10 января. Все официальные точки продаж оформят в едином стиле в соответствии с брендом «Зима в Подмосковье». Найти места реализации новогодних ёлок уже можно на интерактивной карте и на сайте Минсельхозпрода Московской области.

В ассортименте новогодних деревьев – ели и сосны из Московской, Рязанской, Пензенской и Владимирской областей. 
 
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#зима в подмосковье
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#ёлочные базары
#московская область
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Жительница Серебряных Прудов стала победителем конкурса «Большая перемена»
23 ноября 2023, 16:19

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

Власова Дарья из Серебряных Прудов -стала победителем Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди студентов организаций среднего профессионального образования. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Финал конкурса прошел С 18 по 22 ноября в Нижнем Новгороде на базе «Нижний Новгород».

Всего в финал вышли  600 ребят из колледжей и техникумов разных регионов России. Московскую область представляли 17 участников.

На протяжении всей дней конкурса участники решали кейсовые задания в командах, посещали лекции экспертов в области медиа, образования, спорта, бизнеса и профориентации, а также перенимали опыт друг друга.

По итогам финала Дарья победителем и получила сертификат на сумму один миллион рублей, которые сможет потратить на образование или запуск собственного стартапа.

Стоит отметить, что Дарья представляла Зарайский педагогический колледж, который третий год подряд входит в ТОП-20 организаций среднего профессионального образования Всероссийского конкурса «Большая перемена».

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#приз
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Подмосковные коллежди вошли в ТОП-20 конкурса «Большая перемена»
23 ноября 2023, 15:49

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

Два колледжа из Московской области вошли в ТОП-20 организаций среднего профессионального образования по итогам конкурса. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
По итогам четвертого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена» в рейтинг вошли филиалы ГСГУ в Егорьевске и Зарайске. Они получили по два миллиона рублей на развитие образовательной организации.

Также Зарайский педагогический колледж входит в ТОП-20 уже третий год подряд. На счету у зарайских студентов четыре диплома призеров «Большой перемены». В Колледжа педагогики и искусства Егорьевского городского округа призером стал только один студент.

Стоит отметить, что каждый из лауреатов получили сертификаты номиналом от 100 до 200 тыс. рублей. Деньги ребята смогут потратить на образование или развитие своего стартапа.

Кроме этого, всего Московскую область представляли 17 студентов СПО.

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#деньги
#студент
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Объединенный штаб ОДКБ возглавил бывший командующий ВДВ РФ Андрей Сердюков
23 ноября 2023, 15:48

Фото: iStock/Prostock-Studio

Объединенный штаб ОДКБ возглавил бывший командующий ВДВ России Андрей Сердюков, об этом сообщил генеральный секретарь организации Имангали Тасмагамбетов.
Герой Российской Федерации Андрей Сердюков стал главнокомандующим Воздушно-десантными войсками РФ 4 октября 20164 октября 2016 и покинул пост 16 июня 2022. В 2012 году Сердюков также получил звание Заслуженного военного специалиста Российской Федерации.

Ранее генсек ОДКБ Тасмагамбетов сообщил, что на сегодняшнем саммите организации, который проходит в Минске, рассмотрят вопрос назначения Сердюкова на должность начальника штаба ОДКБ. Помимо этого, генсек заявил о 15 документах, которые планируют рассмотреть и подписать в рамках сегодняшнего заседания.

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#саммит
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Обращаться в подмосковные ведомства можно будет через портал госуслуг
23 ноября 2023, 15:44

Фото: Фотобанк МО

Обращения в Мособлдуму и другие подмосковные ведомства теперь можно будет направлять через портал госуслуг. Соответствующий закон приняли подмосковные парламентарии.
Суть закона в том, что граждане смогут подавать обращения в органы власти в электронном виде. Ответы будут приходить в личный кабинет гражданина на портале. Однако это не исключает возможности подать обращение в письменной форме, по электронной почте или через сайты ведомств.
 
Чтобы направить обращение с помощью портала «Госуслуги», необходимо, войдя на него, перейти на баннер «Госуслуги решаем вместе». Далее нужно указать категорию, выбрать ведомство, отметить свои претензии и требования.
 
После этого надо прикрепить имеющиеся документы – копии персональных документов, почтовую переписку, официальные запросы, справки и так далее. 
 
Обращение рассмотрят профильный орган власти или администрация муниципалитета. Ведомства обязаны дать ответ на сообщение в течение 30 дней. Некоторые проблемы решаются в срок до 10 дней.
 
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#мособлдума
#госуслуги
#обращения
#подмосковье
#московская область
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