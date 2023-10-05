Мособлдума расширила льготы награждённым знаком «Житель осаждённого Сталинграда»

Фото: Мособлдума
Граждане, награждённые знаком «Житель осаждённого Сталинграда», теперь смогут получать в Подмосковье бесплатное зубопротезирование и ежегодную материальную помощь в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий закон приняла Мособлдума.
«Награждённые знаком «Житель осаждённого Сталинграда» были отнесены к категории ветеранов Великой Отечественной войны законом, который был принят ранее на федеральном уровне. Сегодня мы приводим наше законодательство в соответствие с федеральным. Теперь эта категория граждан может рассчитывать на ряд мер социальной поддержки, предусмотренных для ветеранов в том числе бесплатное зубопротезирование и ежегодную матпомощь ко Дню Победы», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.Он напомнил, что в этом году единовременная материальная помощь установлена в размере 15 тыс рублей. Что касается бесплатного зубопротезирования, то оно будет проводиться в порядке общей очерёдности в рамках денежных средств, предусмотренных региональным бюджетом. На эти цели ежегодно выделятся полмиллиона рублей.
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