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Мособлдума расширила льготы награждённым знаком «Житель осаждённого Сталинграда»

05 октября 2023, 17:07
Фото: Мособлдума

Фото: Мособлдума

Граждане, награждённые знаком «Житель осаждённого Сталинграда», теперь смогут получать в Подмосковье бесплатное зубопротезирование и ежегодную материальную помощь в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий закон приняла Мособлдума.
«Награждённые знаком «Житель осаждённого Сталинграда» были отнесены к категории ветеранов Великой Отечественной войны законом, который был принят ранее на федеральном уровне. Сегодня мы приводим наше законодательство в соответствие с федеральным. Теперь эта категория граждан может рассчитывать на ряд мер социальной поддержки, предусмотренных для ветеранов в том числе бесплатное зубопротезирование и ежегодную матпомощь ко Дню Победы», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
Он напомнил, что в этом году единовременная материальная помощь установлена в размере 15 тыс рублей. Что касается бесплатного зубопротезирования, то оно будет проводиться в порядке общей очерёдности в рамках денежных средств, предусмотренных региональным бюджетом. На эти цели ежегодно выделятся полмиллиона рублей.


По данным Мособлдумы, сейчас в Московской области проживают шесть человек, награждённых знаком «Житель осаждённого Сталинграда». Этот знак был учреждён в 1965 году и присваивался жителям города-героя, которые находились в блокаде во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года.

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Сменившим пол жителям Подмосковья запретили усыновлять и брать под опеку детей
05 октября 2023, 17:23

Фото: Мособлдума

Сменившие пол лица, не смогут быть патронатными воспитателями в Подмосковье, усыновлять и оформлять опеку над детьми. Такие изменения Мособлдума внесла в региональный закон «О патронате».
«Цель изменений - приведения областного закона в соответствие с федеральным законодательством. Они устанавливают запрет лицам, изменившим пол, быть усыновителями или опекунами-попечителями детей», – представила поправки министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.
По данным регионального парламента, сейчас в Подмосковье насчитываются 1394 патронатных воспитателя, у которых на попечении 1634 подростка.
 
В июле Госдума приняла закон о запрете смены пола. Людям, сменившим пол, также запретили усыновлять детей, становиться опекунами или попечителями. А брак, в котором один из супругов сменит пол, будет аннулирован.
 
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#мособлдума
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#московская область
#подмосковье
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Многодетную семью из Подмосковья признали лучшей в России
05 октября 2023, 16:55

Фото: Минсоцразвития МО

Семья Негиных из подмосковных Люберец стала лучшей многодетной семьей России. Они победили на федеральном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья», сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.
«Святослав Григорьевич и Мария Витальевна воспитывают пятерых детей. Семья ведёт активный образ жизни, посещает все спортивные конкурсы, фестивали и другие мероприятия, получая призовые места. В этом году губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв наградил Марию почётным знаком «Материнская слава», – рассказали в министерстве. 
Там отметили, что в прошлом году участие в конкурсе приняли 58 семей из Подмосковья. Тогда на всероссийском этапе в номинации «Молодая семья» победила многодетная семья Мусихиных из Королёва.
 
В этом году участниками конкурса «Семья года» стали более 3 тыс семей со всей России, 80 из которых представляли Подмосковье.  

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#многодетные семьи
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#московская область
#подмосковье
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Путин наградил Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
05 октября 2023, 16:23

Фото: kremlin.ru

Данную награду получила и актриса Российского государственного академического молодежного театра Татьяна Шатилова.
ТАСС пишет, что президент РФ Владимир Путин наградил артиста Гошу Куценко орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Указ опубликован на официальном портале.

Аналогичную награду получила актриса Российского государственного академического молодежного театра Татьяна Шатилова. Артисты отмечены за «заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность».
 
Гоша Куценко родился 20 мая 1967 года в Запорожье. Актер служит в Театре имени Моссовета с 2008 года. Среди его работ: «Ночной Дозор», «Всё могут короли», «Параграф 78».

Ранее президент России Владимир Путин поздравил отечественных педагогов и наставников с Днём учителя, который отмечается 5 октября.

В своём поздравлении российский президент отметил, что сегодня по всей стране звучат тёплые слова благодарности своим учителям. По словам Владимира Путина, учитель — это не просто профессия а, по сути, призвание, особая и благородная миссия. Глава российского государства выразил уверенность, в том, что профессионализм и талант российских педагогов помогут сберечь и приумножить все те достижения, которыми славится Россия.

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#президент
#актеры
#россия
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Воробьёв пожелал Сухину удачи в конкурсе на должность главы Богородского округа
05 октября 2023, 16:05

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пожелал удачи главе Богородского городского округа Игорю Сухину в конкурсе на эту должность. В октябре этого года у Сухина истекает срок полномочий.
«Вы живёте и работаете в Богородском округе давно. Хочу вас настроить на серьёзную, ответственную и, самое главное, результативную работу, а также пожелать, чтобы и вы, и ваша команда были в тонусе. А планы, которые мы поддерживаем и реализуем вместе, должны выполняться в срок», – подчеркнул губернатор. 
Воробьёв и Сухин провели рабочую встречу, на которой обсудили развитие муниципалитета и подвели итоги работы за пять лет.  
 
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#губернатор
#андрей воробьёв
#московская область
#подмосковье
#богородский городской округ
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В Ногинске благоустроят набережную реки Клязьмы
05 октября 2023, 15:54

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Ногинске в 2022 году была обновлена Фонтанная площадь. Сейчас ведётся корректировка проектной документации для продолжения благоустройства набережной реки Клязьмы. Об этом глава Богородского городского округа Игорь Сухин доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву во время рабочей встречи.
«Самые яркие объекты – это Богородский проспект, сквер Карла Маркса и Бугрова в Ногинске, сквер Боевой Славы в Старой Купавне, наши парки. Практически по всем объектам у нас есть проекты. По одним мы зашли, а по другим скоро зайдём на экспертизу», – сказал глава. 
На рабочей встрече Воробьёв и Сухин обсудили развитие муниципалитета и подвели итоги работы за пять лет.  
 
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#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#богородский городской округ
#благоустройство
#клязьма
#река
#набережная
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Украинские власти массово избавляются от русскоязычных книг
Из библиотек Киевской области изъяли более 400 тысяч русскоязычных книг
05 октября 2023, 15:48

Фото: iStock/morgan23

Из библиотек Киевской области изъяли более 400 тысяч русскоязычных книг, об этом сообщает департамент культуры и туризма Киевской областной военной администрации в своем Telegram-канале.
«Из библиотек Киевской области уже изъято более 400 тысяч экземпляров русскоязычных книг и изданий русских авторов. Процесс извлечения таких изданий и пополнения фондов библиотек региона продолжается», - прокомментировала ситуацию директор департамента Анна Куценко. 

Она также заявила, что изъятые книги будут переведены на украинский язык и вернут на свои места. При этом, что станет с русскоязычными книгами - Куценко не уточнила. 

В прошлом году на территории Украины уничтожили более 20 миллионов книг на русском языке в рамках программы «дерусификации». Отмечается, что уничтожению подлежала и та литература, которая была напечатана в подсанкционных издательствах и призывала к межнациональной и религиозной вражде.

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#русский язык
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#киев
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Психолог раскрыл, где учителям искать силы на работу
Психолог Заников призвал учителей соблюдать режим труда, чтобы не перегорать
05 октября 2023, 15:40

Фото: IStock/Tatiana Maramygina

Педагоги больше остальных склонны к профессиональному выгоранию. Это связано с тем, что они вынуждены помогать многим людям, забывая о себе и своём ментальном здоровье. Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников рассказал «Радио 1», как учителям быть «в ресурсе».
«Постоянно быть в ресурсе невозможно. Но нужно находить время отдыхать, соблюдать режим труда и отдыха. Не надо строить из себя героя. Если тяжело, то нужно об этом сказать, если болеешь, то не надо ходить в школу. Многие педагоги работают на износ, потому что нужна зарплата, они берут по полторы ставки, они перегружают себя сверх нормы и устают», — сказал Занников.
Специалист также отметил, что в России нужно готовить новый пласт педагогов, которые бы относились к ученикам как к равным себе людям. В таком случае работа для учителя будет в радость, потому что дети начнут относится к педагогу с уважением.

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#психолог
#дети
#работа
#учителя
#отдых
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В России разрабатывают систему рейтинга с разделением граждан на классы
05 октября 2023, 15:23

Фото: iStock/Oleg Elkov

В РГСУ подтвердили факт разработки системы социального рейтинга «Мы».
Проректор по науке Российского государственного социального университета (РГСУ) Василий Уроженко подтверждает разработку в вузе системы социального рейтинга, сообщает «Коммерсант».
 
Платформа с названием «Мы» будет заниматься формированием рейтинга граждан на основе некоторых параметров. В представленном в прошлом  году докладе говорилось, что система будет помогать разделять россиян на классы по признаку полезности для государства.

В РГСУ считают, что система будет востребована органами власти на всех уровнях. Разработчики системы планируют предложить связать её с паспортными данными граждан, их СНИЛС, ИНН, номерами телефонов.

Ранее сообщалось, что спецоперация на Украине сильно изменила российское общество. Об этом в интервью рассказал глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров. Он пояснил, что делит всех россиян на четыре категории: «Россия воюющая», «Россия столичная», «Россия глубинная» и «Россия уехавшая».

Так, для первой категории начало спецоперации стало возможностью пойти на фронт и защищать свою родину. Для второй эти события стали шокирующими. Третья категория нашла новый способ заработать деньги, отправившись добровольцем по контракту. Ну а оставшаяся часть россиян была настолько травмирована сложившейся ситуацией, что приняла решение покинуть страну.

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«Ядерной войны не будет»: Верховный шаман успокоил россиян
Верховный шаман России заявил, что ядерной войны не будет
05 октября 2023, 15:22

Фото: iStock/RomoloTavani

Верховный шаман России, глава кызылской религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя») Кара-оол Допчун-оо заявил, что ядерной войны народов не будет, в интервью для «РИА Новости».
«Ядерной войны народов разных стран не будет. Потому что если кто-то захочет применить ядерное оружие, то российское ядерное оружие накроет весь мир. Поэтому они боятся, и только нужны переговоры и мирный договор. Мирные переговоры, если желают те страны», - прокомментировал ситуацию шаман.

Допчун-оо также отметил, что украинскому народу необходимо осознать, что у власти стоят не их защитники, а враги, а Западу - что победа на Россией просто невозможна.

Ранее экстрасенс Аделина Панина заявила, что в ближайшее время основной пласт противостояния перейдет на воду. У России возникнут некоторые трудности, однако, наша страна грамотно с ними справится, и исход этой ситуации приведет РФ «во главу всего мира».

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