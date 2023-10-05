Мособлдума расширила льготы награждённым знаком «Житель осаждённого Сталинграда»

Педагоги больше остальных склонны к профессиональному выгоранию. Это связано с тем, что они вынуждены помогать многим людям, забывая о себе и своём ментальном здоровье. Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников рассказал «Радио 1», как учителям быть «в ресурсе».