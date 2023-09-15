Мособлдума согласовала руководящий состав Правительства Московской области

Заседание Московской областной Думы состоялось в пятницу, 15 сентября, в 12:00, на котором был объявлен состав нового Правительства региона.
В ходе заседания Московской областной Думы Андрей Воробьёв представил структуру Правительства Московской области. Депутаты согласовали руководящий состав.
Депутаты Мособлдумы от всех фракций единогласно поддержали всех выдвинутых Андреем Воробьёвым кандидатов.
Изменения коснулись трёх кандидатов:
— Роман Каратаев повышен до должности вице-губернатора области;
— Наталия Масленкина повышена до заместителя председателя правительства;
— Максим Фомин назначен первым заместителем председателя правительства.
Андрей Воробьёв вступил в должность губернатора Московской области.
Андрей Воробьёв рассказал об ответственности, которую несёт должность губернатора.
Губернатор Андрей Воробьёв представил структуру нового правительства на заседании Мособлдумы.
«Только единой командой, действуя сообща и находя компромиссы, мы сможем осуществить все те наказы, которые собраны как депутатами в ходе избирательной кампании 2021 года, так и собранные Губернатором в ходе прошедших выборов», — сказал Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов.
Изменения коснулись трёх кандидатов:
— Роман Каратаев повышен до должности вице-губернатора области;
— Наталия Масленкина повышена до заместителя председателя правительства;
— Максим Фомин назначен первым заместителем председателя правительства.
«Мы вместе несём ответственность перед нашими гражданами и работаем здесь только для того, чтобы каждый житель Московской области смог жить в комфортных условиях, иметь школу, детский сад, поликлинику рядом с домом, получать меры поддержки в случае сложных жизненных ситуаций. Чтобы жители понимали, что их проблемы не ограничиваются стенами дома – они касаются и всех органов власти. И нам необходимо прикладывать максимум внимания и заботы», — дополнил Игорь Брынцалов.Читайте также:
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Губернатор Андрей Воробьёв представил структуру нового правительства на заседании Мособлдумы.
Алиса Сергиенко