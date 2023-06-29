Мособлдума установила правила работы подмосковного такси

Фото: Минтранс МО
Закон принят в ходе 59-го заседания регионального парламента
В Подмосковье установили правила перевозок пассажиров и багажа в такси. Соответствующий закон приняли на заседании депутаты Мособлдумы, передаёт корреспондент «Радио 1».
Обслуживание легковым такси организует уполномоченный орган. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешение предоставляется на пять лет, физическим лицам – на пять лет или меньше.
Право на перевозки легковым такси предоставляется на пять лет.
Кузов такси должен быть белого цвета с жёлтыми полосами, иметь светоотражающие элементы. В салоне должна иметься информация о тарифах, а также о правилах оплаты. Эта информация может быть размещена в виде QR-кода. Транспортное средство должно соответствовать требованиям к экологическому классу не ниже пятого.
Перевозчик легковым такси обязан направлять сведения о водителях в уполномоченный орган, а сведения о перевозках – в региональную информационную систему легковых такси, предоставлять сведения о тарифах в уполномоченный орган, обеспечивать безопасность пассажиров.
Есть и требования к водителю легкового такси. Он обязан пройти аттестацию на знание расположения на территории Подмосковья объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия, образования, спорта, медицинских и других организаций. Также он должен уметь действовать в чрезвычайной ситуации. Другие требования – отсутствие судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления; повторного лишения прав; наличие не более трёх неоплаченных административных штрафов.
Служба заказа легкового такси обязана размещать информацию и сведения о платных услугах перевозчика, об их стоимости, правилах их оплаты; передавать в уполномоченный орган сведения о тарифах, а в региональную информационную систему легковых такси – сведения о перевозках пассажиров и багажа легковым такси, в том числе о местоположении машины и водителе.
Закон вступает в силу с 1 сентября.
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Обслуживание легковым такси организует уполномоченный орган. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешение предоставляется на пять лет, физическим лицам – на пять лет или меньше.
Кузов такси должен быть белого цвета с жёлтыми полосами, иметь светоотражающие элементы. В салоне должна иметься информация о тарифах, а также о правилах оплаты. Эта информация может быть размещена в виде QR-кода. Транспортное средство должно соответствовать требованиям к экологическому классу не ниже пятого.
Перевозчик легковым такси обязан направлять сведения о водителях в уполномоченный орган, а сведения о перевозках – в региональную информационную систему легковых такси, предоставлять сведения о тарифах в уполномоченный орган, обеспечивать безопасность пассажиров.
Есть и требования к водителю легкового такси. Он обязан пройти аттестацию на знание расположения на территории Подмосковья объектов транспортной инфраструктуры, культурного наследия, образования, спорта, медицинских и других организаций. Также он должен уметь действовать в чрезвычайной ситуации. Другие требования – отсутствие судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления; повторного лишения прав; наличие не более трёх неоплаченных административных штрафов.
Служба заказа легкового такси обязана размещать информацию и сведения о платных услугах перевозчика, об их стоимости, правилах их оплаты; передавать в уполномоченный орган сведения о тарифах, а в региональную информационную систему легковых такси – сведения о перевозках пассажиров и багажа легковым такси, в том числе о местоположении машины и водителе.
Закон вступает в силу с 1 сентября.
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Лора Луганская