Мособлдума утвердила кандидатуру Алексея Гержика на должность Зампреда Правительства региона

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Московская областная Дума согласовала кандидатуру Алексея Гержика, он по-прежнему будет курировать региональное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Задач в транспортной сфере действительно много, это и крупные проекты по строительству и реконструкции дорог, и наказы наших жителей в части работы общественного транспорта, строительства переходов. Желаю Алексею Дмитриевичу успехов на этом ответственном посту!», — сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в своем официальном телеграм-канале.Ранее «Радио 1» сообщало, что зампредседателя правительства Московской области Анна Кротова ушла с этого поста по собственному желанию. Губернатор наградил её орденом «За заслуги перед Московской областью» II степени за значительный вклад в развитие транспортной отрасли.
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