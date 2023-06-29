Мособлдума увеличила ежемесячную компенсацию для пенсионеров до 18 тыс. рублей

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Соответствующий закон принят на 59-м заседании Московской областной Думы
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анаонсировал повышение ежемесячной компенсации для одиноко проживающих неработающих пенсионеров старше 65 лет в своем ежегодном отчете перед жителями.
Перерасчет выплат будет осуществлен с начала 2023 года. Это означает, что пенсионеры будут получать новую увеличенную выплату и получат единоразовую выплату за прошедшие месяцы текущего года.
Выплаты пенсионерам будут назначены проактивно.
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«Теперь минимальная пенсия в Подмосковье с учетом региональных доплат не может составлять менее 18 тысяч рублей. Это выше прожиточного минимума пенсионера в нашем регионе. Планируется, что получателями выплаты станут порядка 70 тысяч наших пенсионеров. Из бюджета на эти цели мы запланировали порядка 1,3 млрд рублей», – подчеркнул Игорь Брынцалов.
Выплаты пенсионерам будут назначены проактивно.
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Алиса Сергиенко