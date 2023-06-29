Мособлдума внесла ряд изменений в организацию проведения капремонта многоквартирных домов

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Закон был одобрен на 59-м заседании
Мособлдума в ходе 59-го заседания приняла закон, который вносит изменения в организацию проведения капремонта многоквартирных домов в Московской обалсти.
В законе изменился срок платежа за капремонт в новостройках. Теперь денежные взносы нужно будет начинать платить через 4 месяца, после того как МКД вошёл в программу капремонта. Ранее этот срок составлял 6 месяцев.
Органы МСУ должны будут информировать собственников квартир в новостройках о том, что дом включён в программу капремонта и о способах формирования фонда капитального ремонта.
Программа капремонта должна актуализироваться ежеквартально при наличии необходимые документов, но в любом случае не реже чем 1 раз в год. Перечень услуг по капремонту добавляется надзором за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия.
В законе изменился срок платежа за капремонт в новостройках. Теперь денежные взносы нужно будет начинать платить через 4 месяца, после того как МКД вошёл в программу капремонта. Ранее этот срок составлял 6 месяцев.
Программа капремонта должна актуализироваться ежеквартально при наличии необходимые документов, но в любом случае не реже чем 1 раз в год. Перечень услуг по капремонту добавляется надзором за выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия.
Дана Игумнова