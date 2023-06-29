Мособлдума за время весенней сессии приняла порядка 140 законов

Фото: Мособлдума
Осенью в планах работы регионального парламента – более 60 мероприятий
За время весенней сессии Мособлдума рассмотрела и приняла около 140 законов. Об этом заявил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.
Он добавил, что одной из главных задач для депутатов была помощь участникам спецоперации и их семьям. Они лично связывались и встречались с нуждающимися в поддержке.
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«Большая часть этих законов рождалась из обращений жителей, наказов, по результатам встреч губернатора, депутатов с жителями региона, предпринимателями, представителями общественных организаций и трудовых коллективов», – отметил Брынцалов.
«Результатом этих встреч стали принятые законы о поддержке участников СВО. Все жители нашего региона всегда готовы прийти на помощь и искренне переживают за наших военнослужащих. Вместе с ними мы собирали гуманитарную помощь для наших героев и жителей новых территорий», – подчеркнул глава Мособлдумы.По его словам, осенью в планах работы Мособлдумы – более 60 мероприятий. 21 – рассмотрение региональных законов.
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Лора Луганская