В МосОблЕИРЦ рассказали, как будет начисляться оплата за отопление

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В Подмосковье начался отопительный сезон. По правилам он начинается когда среднесуточная температура не превышает плюс 8 градусов в течение 5 дней.
Если дом не оборудован приборами учета, то плата за отопление начисляется с учетом норматива одним из двух способов: в течение года и отопительного периода . В случае если доме есть эти приборы, плата рассчитывается исходя из фактического объема потребления.
Первый способ подразумевает собой расчет среднемесячного объема потребления по показаниям приборов за прошлый год. То есть, в первый квартал каждого года управляющие компании снимают показания общедомовых приборов и сравнивают их с теми, за которые была начислена плата. В случае если, если показания расходятся, то составляется перерасчет услуг.
Во втором случае житель платит по показаниям приборов учета только в период отопительного сезона. Сумма начислений при таком использовании может меняться каждый месяц, исходя из фактического потребления, которое зависит от температуры на улице.
Стоит отметить, что для тех , кто оплачивает услугу в отопительный период в октябре в платежах появится строка «Отопление».
Кроме этого, по вопросам о качестве отопления можно обращаться в управляющую или ресурсоснабжающую организацию, которая указана в верхней части платежных документов.
Также, подробнее о начислении платы за отопление можно узнать в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Умная платежка» и портале «Твой Домовой».
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Первый способ подразумевает собой расчет среднемесячного объема потребления по показаниям приборов за прошлый год. То есть, в первый квартал каждого года управляющие компании снимают показания общедомовых приборов и сравнивают их с теми, за которые была начислена плата. В случае если, если показания расходятся, то составляется перерасчет услуг.
Стоит отметить, что для тех , кто оплачивает услугу в отопительный период в октябре в платежах появится строка «Отопление».
Кроме этого, по вопросам о качестве отопления можно обращаться в управляющую или ресурсоснабжающую организацию, которая указана в верхней части платежных документов.
Также, подробнее о начислении платы за отопление можно узнать в личном кабинете МосОблЕИРЦ в разделе «Умная платежка» и портале «Твой Домовой».
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Мира Полтева