Мособлизбирком объявил Воробьева губернатором Подмосковья

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Напомним, выборы в Подмосковье стартовали 8 сентября и продлились три дня. Помимо губернатора, жители региона выбирали депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
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