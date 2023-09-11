Мособлизбирком подвёл предварительные итоги по выборам Губернатора Московской области

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын
— Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду» 4,06%;
— Кирилл Жигарев от ЛДПР 4,82%;
— Александр Наумов от КПРФ 6,37%;
— нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв от «Единой России» 83,68%.
По информации Мособлизбиркома в выборах приняли участие 60,53 % жителей от общего числа избирателей.
Голосование проходило с 8 по 10 сентября.
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