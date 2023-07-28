Мособлизбирком проводит обучающие мероприятия для участковых избирательных комиссий

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Специалисты дают участникам техники работы с манипуляциями, агрессией и провокациями на избирательном участке, а также рассказывают об особенностях мышления и восприятия ситуаций.
«Спасибо за подобное мероприятие и поддержку. Хорошо, что нам напомнили, что мы молодцы, мы справляемся и у нас есть этот ресурс — интерактивный рабочий блокнот. Это действительно важно. Нам дали такую техническую документацию, которая нам поможет не оступиться с точки зрения законодательства, не ошибиться и ничего не забыть», — отметила председатель УИК №1179 города Красногорск Ирина Виноградова.В планах сотрудников Мособлизбиркома проведение еще десяти подобных семинаров, которые охватят все 3928 участковых избирательных комиссий Подмосковья.
Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
Голосование состоится с 8 по 10 сентября.
Проголосовать можно двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: после регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос.
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