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Мособлизбирком проводит обучающие мероприятия для участковых избирательных комиссий

28 июля 2023, 11:27

Фото: istockphoto / bizoo_n

С этого года в обучении членов участковых избирательных комиссий используется новый формат. Семинары проходят очно, при этом идет прямая трансляция, что позволяет охватить большее количество членов комиссий.
В процессе обучения участникам подробно рассказывают о преимуществах работы с интерактивным рабочим блокнотом и дают пошаговые инструкции по его использованию.

Специалисты дают участникам техники работы с манипуляциями, агрессией и провокациями на избирательном участке, а также рассказывают об особенностях мышления и восприятия ситуаций.

«Спасибо за подобное мероприятие и поддержку. Хорошо, что нам напомнили, что мы молодцы, мы справляемся и у нас есть этот ресурс — интерактивный рабочий блокнот. Это действительно важно. Нам дали такую техническую документацию, которая нам поможет не оступиться с точки зрения законодательства, не ошибиться и ничего не забыть», — отметила председатель УИК №1179 города Красногорск Ирина Виноградова.
В планах сотрудников Мособлизбиркома проведение еще десяти подобных семинаров, которые охватят все 3928 участковых избирательных комиссий Подмосковья.

Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.

Голосование состоится с 8 по 10 сентября.

Проголосовать можно двумя способами — традиционно на избирательном участке или используя дистанционное электронное голосование.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.

Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: после регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос.

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Мособлизбирком рассказал, как воспользоваться дистанционным электронным голосованием.
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Сенаторы одобрили закон о запрете выезда за границу после вручения повестки
Совфед одобрил закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки
28 июля 2023, 11:55

Фото: iStock/Andrey Zhuravlev

Совет Федерации одобрил закон, который вводит запрет на выезд за границу для гражданина с момента вручения ему повестки.
Отмечается, что запрет выезда вводится в качестве временной меры и при явке в военный комиссариат. он будет с гражданина снят.

В соответвсии с поправкой, запрет на выезд будет формироваться в день направления повестки призывнику и будет действовать до его прибытия в военкомат. Также, Совфед одобрил закон о призывном возрасте срочной службы с 18 до 30 лет. Уточняется, что поправка вступит в законную силу с 2024 года.

Ранее сообщалось, что Совфед одобрил закон об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке.

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В Санкт-Петербурге разведут Дворцовый мост под военные композиции в День ВМФ
28 июля 2023, 11:49

Фото: iStock/Anna_Pakutina

В Петербурге состоится шоу «Поющие мосты», посвящённое Дню Военно-морского флота. Об этом сообщает «Петербургский дневник».
Две ночи (с 28 на 29 и с 29 на 30 июля) в Петербурге будут разводить Дворцовый мост. Зрелище будет происходить под музыку ко Дню ВМФ.

Организатор шоу Кирилл Смирнов в беседе с «Петербургским дневником» рассказал, что в плейлист войдут «Танец советских матросов», марш «Кронштадт» и другие известные композиции, исполненные военными оркестрами.

Шоу «Поющие мосты» радует жителей и гостей города с 2016 года. За этот период на мероприятии побывали более 20 млн человек.

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В России предложили ускорить процесс расторжения брака
28 июля 2023, 11:20

Фото: iStock/AndreyPopov

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил ускорить процесс расторжения брака для пар без совместно нажитого имущества и детей. Об этом сообщает RT, ссылаясь на копию обращения на имя председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
В настоящее время расторжение брака затягивается на месяц и более. А для пар без совместного имущества и детей, у которых нет предмета спора, это время кажется слишком затянутым, уточняет RT.

Орлов предложил сократить этот период до семи календарных дней с момента подачи заявления.

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#брак
#развод
#загс
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Совфед одобрил закон об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке
Совфед одобрил закон об увеличении до 30 тысяч рублей штрафов за неявку в военкомат по повестке
28 июля 2023, 11:18

Фото: iStock/scaliger

Совет Федерации одобрил закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке, в соответствии с нововведением, санкция предусматривает штраф до 30 тысяч рублей.
Инициативу депутатов Госдумы о введении штрафов за неявку в военкомат по повестке, одобрили сенаторы на заседании.
 
В рамках нового закона, гражданин, который не явился в военный комиссариат без уважительной причины после получения повестки, будет обязан выплатить штраф, размер которого варьируется от 10 до 30 тысяч рублей.

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#закон
#совет федерации
#россия
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Эксперты раскрыли, на что россияне обращают внимание при поиске работы
Опрос: больше половины россиян знают правила безопасности при выборе места работы
28 июля 2023, 10:56

Фото: IStock/fizkes

Аналитики сервиса Авито Работа опросили 10 тысяч россиян и выяснили, что только 54% респондентов знают правила безопасности при выборе места трудоустройства. Как стало известно «Радио 1», чаще всего на безопасные условия работы обращают внимание мужчины (61%).
Опрос показал, что в основном россияне выбирают проверенные специализированные платформы для поиска работы (72%), а также рекомендации друзей (59%). К соцсетям при поиске работы часто обращаются жители Уральского федерального округа (19%), кадровым агентствам больше всего доверяют в Сибири и на Дальнем Востоке (27%). 

При отклике на ту или иную вакансию 51% респондентов обращают внимание на зарплату и частоту выплат. 47% респондентов не откликаются на вакансии, где просят за что-то заплатить. 46% проверяют, чем занимается компания, 45% ни в коем случае не переходят по подозрительным ссылкам. Если в вакансии указана заманчивая зарплата, но обязанности непонятны, 51% опрошенных заявили, что пытаются выяснить подробности у работодателя, и только потом принимают решение.  

Также исследование показало, что 39% опрошенных подробно выясняют условия оформления договора о трудоустройстве и 37% — откликаются только на те вакансии, где чётко указаны должностные обязанности.

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#зарплата
#опрос
#работа
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Школьники начнут изучать основы противодействия коррупции с нового учебного года
28 июля 2023, 10:40

Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

С 1 сентября 2023 года во всех школах страны будут введены федеральные основные общеобразовательные программы, которыми предполагается изучение основ и способов противодействия коррупции.

Изучать противодействие коррупции будут на предметах обществознание, история и литература, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Ученикам расскажут об опасности коррупционных действий, механизмах противостояния взяточничеству, также расскажут о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях.

Главное управление региональной безопасности Московской области организовывало конкурс творческих работ для старшеклассников «Дети против коррупции». Решено проводить такой конкурс на регулярной основе. 

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#закон
#воспитание
#ученики
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Новосибирский суд отправил под арест экстрасенса за мошенничество
28 июля 2023, 10:32

Фото: istockphoto/HappyNati

Железнодорожный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения в отношении 32-летнего Дмитрия Пащенко в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Он обвиняется в мошенничестве.
Как установили следователи, мужчина путем обмана и злоупотребляя доверием потерпевшей, завладел суммой около пяти миллионов рублей, принадлежавших женщине. Дмитрий был известным в городе экстрасенсом и обещал помочь местной жительнице уладить семейные проблемы, сообщает издание «Вести Новосибирск». В течение года злоумышленник водил доверчивую женщину за нос, совершал обряды отворота и приворота, якобы способные вернуть мир в семью. За это время потерпевшая передала колдуну около пяти миллионов рублей.

Суд отправил мошенника под арест пока до 27 сентября. Наказание, определенное судом, не является окончательным и может быть изменено.

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#новосибирск
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В ГД внесли законопроект о сроке до четырех лет тюрьмы за взятки до 10 тыс рублей
В Думу внесли законопроект о наказании за получение взятки в размере до 10 тыс. рублей
28 июля 2023, 10:14

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому, наказание за получение взятки в размере до 10 тысяч рублей, будет предусматривать лишение свободы на срок до четырех лет.
Отмечается, что ответственность предлагают ввести не только за получение взятки, но и коммерческий подкуп.

Также, к лицам, совершившим коррупционные преступления, в рамках новой поправки, будет применена санкция, в виде конфискации имущества. По словам депутатов, выступивших с данной инициативой, в действующем законодательстве, не предусмотрена компенсация вреда потерпевшим.

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#поправки
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В выходные ЦППК отвезет пассажиров на фестивали в Подмосковье
28 июля 2023, 10:00

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»

Электропоезда ЦППК помогут жителям Подмосковья добраться до фестивалей в эти выходные.

В эти выходные, 29 и 30 июля, в селе Молоди городского округа Чехов пройдёт фестиваль «Гуляй Город», посвящённый Победе в Битве при Молодях. В этом году он состоится в двухдневном формате с масштабной застройкой более 30 га с разделением территории на историческую и современную. 

До фестиваля можно будет добраться на электропоездах Курского направления до ж/д станции Молоди. 

Также, в эти выходные, 29 и 30 июля, недалеко от Ногинска состоится крупнейший в России конный фестиваль «Иваново поле», до которого можно будет добраться на поездах Горьковского направления до станции Ногинск или на поездах Ярославского направления до станции Щёлково, а после пересесть на бесплатные шаттлы с символикой фестиваля!

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Фестиваль «Территория Солнца» будет проходить на набережной озера Сенеж в Солнечногорске 29 и 30 июля.
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Подмосковье ищет медработников