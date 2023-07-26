Мособлизбирком рассказал, кто такой наблюдатель на выборах

Фото: пресс-служба Избирательной комиссии Московской области
Избирательная комиссия Московской области рассказала, что наблюдатель является одним из важных участников избирательного процесса.
Чтобы стать наблюдателем, нужно связаться с кандидатом или партиями, участвующими в выборах, региональной Общественной палатой или Общественной палатой Российской Федерации.
Как подтвердить статут наблюдателя?
Какие права у наблюдателя?
Что наблюдатель не имеет права делать?
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
Голосование состоится с 8 по 10 сентября.
В Подмосковье на ближайших выборах будет впервые применена система дистанционного электронного голосования. Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: после регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.
Читайте также:
Мособлизбирком представил список зарегистрированных кандидатов в губернаторы Подмосковья.
Мособлизбирком рассказал, как воспользоваться дистанционным электронным голосованием.
Жители Подмосковья уже могут подать заявку на участие в электронном голосовании.
Как подтвердить статут наблюдателя?
Что наблюдатель не имеет права делать?
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах.
Голосование состоится с 8 по 10 сентября.
В Подмосковье на ближайших выборах будет впервые применена система дистанционного электронного голосования. Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: после регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.
Читайте также:
Мособлизбирком представил список зарегистрированных кандидатов в губернаторы Подмосковья.
Мособлизбирком рассказал, как воспользоваться дистанционным электронным голосованием.
Жители Подмосковья уже могут подать заявку на участие в электронном голосовании.
Алиса Сергиенко