«Мособлпожспас» напоминают соблюдать правила пожарной безопасности

Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы просят родителей провести профилактические беседы со своими детьми.

С наступлением летних каникул, дети начали проводить много времени на улице, пока взрослые на работе. Свободное времяпровождение не всегда может быть безопасно.





Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин утверждает, что профилактические работы с подрастающим поколением позволяет существенно снизить риск возникновения возгораний, связанных с детской шалостью с огнем.

«Пожарные и спасатели круглый год проводят профилактические беседы с подрастающим поколением на тему безопасного поведения в различных ситуациях. Летом дети также не остаются без внимания: в школьных, в оздоровительных лагерях, детских садах, домах культуры, в городских парках, во время общественных мероприятий — организация противопожарных занятий проводится работниками госучреждения на регулярной основе. Однако и со стороны родителей необходимо внимание к детской безопасности. Важно, чтобы дома также взрослые напоминали детям о запрете разведения костров, о правилах пользования бытовыми электроприборами, о том, что нельзя жечь траву и тополиный пух», — рассказал Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин.

Улицы и дворы покрываются пухом, как снегом, а он в свою очередь становится потенциальным очагом пожара. Как правило, тополиный пух легко воспламеняется и горит как порох — моментально, во всех направлениях.Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы напоминают хранить зажигалки, спички в недоступном для детей месте.Пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!