Мострансавто напоминает правила перевозки домашних питомцев в автобусах предприятия

Мострансавто совместно с Минтрансом Подмосковья напоминает жителям и гостям Московской области, которые планируют поездки с питомцами в автобусах компании, правила перевозки домашних животных.

Кошек, птиц и рептилий необходимо перевозить в общественном транспорте Подмосковья в специальных клетках, сумках или переносках, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Проезд животного оплачивается дополнительно согласно тарифу на провоз ручной клади. В автобусах и трамваях городского сообщения этот тариф составляет 45 рублей, в пригородном транспорте до 25 км включительно — 45 рублей, на расстояние свыше 25 и до 50 км включительно — 90 рублей, а более 50 км — 135 рублей.





В электричках стоимость билета для питомцев составляет не более 25% от стоимости проезда взрослого пассажира по аналогичному маршруту. При этом на МЦД животных можно провозить бесплатно с обязательным оформлением билета с нулевой стоимостью перед началом путешествия. При этом в тамбуре может находиться только одна собака.

А вот для собак-поводырей, сопровождающих незрячих пассажиров, проезд бесплатный, оформлять билет не нужно. Однако на животном обязательно должны быть намордник, поводок и опознавательный знак.

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