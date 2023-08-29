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Мострансавто напоминает правила перевозки домашних питомцев в автобусах предприятия

29 августа 2023, 18:17

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Мострансавто совместно с Минтрансом Подмосковья напоминает жителям и гостям Московской области, которые планируют поездки с питомцами в автобусах компании, правила перевозки домашних животных.

Кошек, птиц и рептилий необходимо перевозить в общественном транспорте Подмосковья в специальных клетках, сумках или переносках, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Проезд животного оплачивается дополнительно согласно тарифу на провоз ручной клади. В автобусах и трамваях городского сообщения этот тариф составляет 45 рублей, в пригородном транспорте до 25 км включительно — 45 рублей, на расстояние свыше 25 и до 50 км включительно — 90 рублей, а более 50 км — 135 рублей.


В электричках стоимость билета для питомцев составляет не более 25% от стоимости проезда взрослого пассажира по аналогичному маршруту. При этом на МЦД животных можно провозить бесплатно с обязательным оформлением билета с нулевой стоимостью перед началом путешествия. При этом в тамбуре может находиться только одна собака.

А вот для собак-поводырей, сопровождающих незрячих пассажиров, проезд бесплатный, оформлять билет не нужно. Однако на животном обязательно должны быть намордник, поводок и опознавательный знак.

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В Московской области заметили первые признаки осени
29 августа 2023, 22:50

Фото: Комлесхоз МО

В Подмосковье появились первые феноиндикаторы осени. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
Фенология – наука о сезонных явлениях природы. Она отражает связь между годичным циклом движения Земли и его проявлениями в природе, которые называются феноиндикаторами, сроках и причинах их наступления.
«Один из самых заметных феноиндикаторов наступления осени – дихроматизация лиственных деревьев, когда летний зелёный цвет листьев меняется на жёлтый или багряный. В Московском регионе первыми уже поменяли окраску черёмуха, тополь, появилась желтизна на некоторых берёзах», – сообщил председатель подмосковного Комлесхоза Олег Баженов.
Он добавил, что, если листья берёз начинают желтеть с верхушки, следует ждать холодной осени и зимы, а если снизу, осень будет поздней и тёплой.
 
У этой приметы есть научное объяснение: деревья начинают желтеть, когда среднесуточная температура опускается ниже +16°С. В листьях перестаёт вырабатываться хлорофилл, и проявляются жёлтые пигменты. 
 
Если листья желтеют снизу, значит, ночью происходит сильное выхолаживание у поверхности земли, свойственное антициклону. Днём в таких условиях, наоборот, тепло. Если осенью устанавливается антициклон, то держаться он будет, скорее всего, долго.
 
А вот если у берёзы пожелтела верхушка, воздух наверху холоднее, чем внизу. Такое происходит при вторжении холодных воздушных масс, которые обычно приносят ненастные циклоны.

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#московская область
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Более 40 парков Московской области пригласят отметить День знаний
29 августа 2023, 22:42

Фото: Минкульт МО

Свыше 40 подмосковных парков проведут 1 сентября праздник «Парк знаний». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Так, в программе парка семейного отдыха Дубна – школьный маркет и презентация внеурочной деятельности от муниципальных школ. 
 
Парк культуры и отдыха «Пегас» в городском округе Егорьевск подготовил мастер-класс от художников-мультипликаторов и викторины по школьной программе. 
 
Лекцию и практическое занятие с волонтёрами-экологами проведут для детей в Талдомском парке культуры и отдыха «Победа». 
 
Тематическая фотозона, танцевальный флешмоб и интеллектуальные игры ждут гостей в Кузьминском лесопарке городского округа Котельники
 
В парке им. Гагарина в Шатуре проведут образовательные лекции. Там же состоится детский спектакль под открытым небом. 
 
В Дрезненском городском парке в Орехово-Зуеве желающие смогут принять участие в мастер-классе «Любимая мультяшка – Чебурашка» и в анимационной программе «Всё начинается со школьного звонка». 
 
Спектакль для детей «Денискины рассказы» покажут в городском парке культуры и отдыха в Чехове. 

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#минкульт мо
#школа
#школьники
#день знаний
#1 сентября
#парки
#московская область
#подмосковье
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Депутат Рады Княжицкий: Православная церковь Украины объединится с Греко-католической церковью
29 августа 2023, 21:24

Фото: iStock/janzwolinski

Украинские власти планируют объединить раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ) с Украинской греко-католической церковью (УКГЦ). Об этом в своём Facebook* заявил депутат Верховной рады Николай Княжицкий, который выступает за запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Он отметил, что страна будет прилагать усилия для сотрудничества двух церквей, чтобы создать их общее будущее.

Напомним, что украинские власти предпринимают гонения на каноническую УПЦ, обвиняя её в сотрудничестве с Россией, а в частности с Русской православной церковью (РПЦ). На этом фоне в парламент страны был введён законопроект о полном запрете УПЦ. Духовенство церкви попадает под санкции и судебные разбирательства, храмы и монастыри обыскиваются.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в России

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#украина
#церковь
#упц
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Москвичи смогут увидеть «Голубую Луну» в ночь на 31 августа
29 августа 2023, 20:36

Фото: iStock/Herzstaub

В ночь на 31 августа жители Москвы смогут стать очевидцами необычного природного явления. В столичном небе появится «Голубая Луна». Об этом рассказала главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
«В ночь на 31 августа москвичи смогут увидеть Голубую луну, когда    полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 километров. Погоду будет определять периферия антициклона», - написала Позднякова в своем Telegram-канале.

Таким образом, синоптик уверяет, что переменная облачность в московском регионе позволит разглядеть жителям Луну.

По словам специалиста, максимальных размеров «Голубая Луна» достигнет в 4 часа 35 минут. Жители российской столицы смогут наблюдать редкое явление – самое яркое полнолуние. Она также отметила, что в следующий раз Луна подойдет так близко к Земле только через 14 лет.

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#луна
#ночь
#температура
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#telegram
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Врач в Приморье подделала анализы здоровой пациентки и вытягивала из нее деньги
29 августа 2023, 20:29

Фото: istockphoto/Alernon77

В Приморском крае врач подделала анализы здоровой пациентки. После этого медик сообщила девушке, что у нее рак и «лечила» ее на дому дорогостоящими уколами.
В 2020 году врачи обнаружили в горле у 18-летней жительницы Приморья нечто похожее на доброкачественную опухоль. Мать девушки рассказала об этом своей приятельнице — врачу больницы, где ранее обследовалась дочь. Та настояла на повторных анализах, результаты которых принесла пациентке и ее маме сама. И на словах открыла страшную правду: у девушки в крови обнаружены раковые клетки, которые могут активизироваться в любой момент.

Медик тут же предложила решение проблемы: курс инъекций чудесным импортным препаратом, который, правда, стоит 10,5 миллиона рублей. Ради здоровья дочери семья продала квартиру, долю в бизнесе, прочее имущество. Сделав здоровой девушке 10 уколов, медик исчезла. С работы она также уволилась. Девушка еще раз сдала анализы и убедилась, что никакой онкологии у нее, конечно, нет. Да и опухоли тоже, даже доброкачественной. Видимо, старые анализы врач-аферистка тоже подделала, а комбинацию задумала уже давно, а инъекции делала неизвестной жидкостью, к счастью, безвредной. Сейчас мошенницу разыскивает полиция.

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#больницы
#анализы
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#рак
#врач
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Луноход «Прагъян» обнаружил в грунте Луны железо, титан, кремний и другие элементы
29 августа 2023, 20:26

Фото: iStock/Vitaly Kusaylo

Индийский луноход «Прагъян» обнаружил в грунте Луны серу, алюминий и железо. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований.
Аппарат лунной миссии «Чаандраян-3» провёл первые в истории измерения состава поверхности Луны недалеко от южного полюса спутника. Благодаря этому были обнаружены сера, кальций, железо, хром, титан, марганец, кремний и кислород. В настоящее время проводится исследование, которое покажет наличие водорода.

В индийском космическом агентстве рассказали, что анализ поверхности проводится с помощью лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии. Аппарат направляет на объекты лазерные импульсы, которые считывают индивидуальный для каждого элемента набор длины волны света.

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#луна
#индия
#исследование
#аппарат
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В Одинцове открыли четвёртую детскую площадку по губернаторской программе
29 августа 2023, 20:05

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов открыл детскую площадку в 9-м микрорайоне Одинцова. Игровой комплекс стал уже четвёртым в муниципалитете, построенным по губернаторской программе, сообщили в пресс-службе администрации.
Тематику и наполнение детской площадки согласовывали с жителями. 
 
«Жители активно поддержали нас на портале «Добродел». За это место было отдано более 1,5 тыс голосов. Игровой комплекс называется «Буран» в честь легендарного космического корабля. Он большой и уютный. Пусть здесь всегда будут детский смех и детская радость», – сказал Иванов на церемонии открытия.
 
Площадь новой детской площадки – 450 кв м. На ней обустроено безопасное резиновое покрытие. По периметру комплекса установят видеокамеры системы «Безопасный регион» и наружное освещение, проведут озеленение. 
 
В ближайшее время в муниципалитете откроют ещё пять детских игровых комплексов по губернаторской программе.

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Капремонт одинцовского детсада «Василёк» завершат до конца октября

Глава Одинцовского округа Иванов заложил капсулу в основание новой поликлиники

Глава Одинцовского округа Иванов проверил ход капремонта детского сада
 

#андрей иванов
#одинцово
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#подмосковье
#московская область
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12 сентября Apple представит iPhone 15
CNBC News: Apple 12 сентября представит iPhone 15
29 августа 2023, 19:57

Фото: iStock/fazon1

12 сентября компания Apple представит обновленное поколение смартфонов, будет представлен новый iPhone 15. Об этом стало известно из сообщения телеканала CNBC News.
«Apple отправила приглашения на презентацию 12 сентября, где, как ожидается, покажут iPhone 15», — говорится в материале телеканала.

Также ожидается, что кроме обновленного смартфона компания представит миру новую линейку часов Apple Watch.

Накануне также сообщалось, что нарастающее напряжение в отношениях Китая и США может привести к подорожанию техники Apple. Причиной повышения цен может стать частичный вывоз производств, принадлежащих США из КНР в другие страны Азии. Также, из-за ухудшений отношений между странами, продукция собирается в нескольких местах, а детали для нее доставляются из ряда других стран мира, что также является причиной роста цен.

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Капремонт одинцовского детсада «Василёк» завершат до конца октября
29 августа 2023, 19:17

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Капитальный ремонт детского сада №55 «Василёк» на улице маршала Бирюзова в Одинцове планируется завершить до конца октября. Об этом заявил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов во время проверки ход работ, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Работы должны завершиться до конца октября. Сейчас подрядчик занимается кровлей, фасадом и инженерными системами. На объекте работают 40 человек, общая строительная готовность сейчас составляет 56%. Зданию детсада уже больше 50 лет, и оно давно нуждалось в капитальном ремонте», – подчеркнул Иванов.
Детский сад «Василёк» был построен в 1972 году, он входит в структуру Одинцовской гимназии №7. Площадь двухэтажного здания - 1 635 кв м, земельного участка – почти 11 тыс. В рамках капремонта на территории садика обустроят 11 прогулочных веранд.

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#подмосковье
#московская область
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