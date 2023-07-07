Мострансавто признало химкинский автобусный маршрут самым популярным в Подмосковье

Фото: администрация г. о. Химки
Автобусный маршрут №344, соединяющем химкинский микрорайон Левобережный и Москву, стал самым востребованным в области по версии Мострансавто. Жители и гости Химок в июне совершили по нему более 460 тыс поездок.
«Многие химчане работают и учатся в столице и ежедневно пользуются именно этим маршрутом. Поток пассажиров на маршруте №344 очень большой. С начала года на этом автобусе совершили более 1 млн поездок», – сказала муниципальный депутат Наталья Каныгина, слова которой приводит пресс-служба администрации городского округа.Глава Химок Дмитрий Волошин назвал развитие транспортной инфраструктуры муниципалитета актуальным и очень важным вопросом. Он напомнил, что в 2021 году была открыта Репинская развязка.
«Это ключевой для города транспортный проект, который объединил Старые и Новые Химки, сократив время в дороге для десятков тысяч химчан», – пояснил Волошин.Он добавил, что завершено проектирование Машкинской развязки, которая соединит шесть дорог – Ленинградское, Международное, Вашутинское, Новосходненское, Машкинское шоссе и улицу 9 Мая.
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