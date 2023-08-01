Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с перевозчиками для обеспечения комфортного передвижения пассажиров в автобусах и пригородных поездах организовали раздачу питьевой воды на остановках, станциях и вокзалах, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Крупнейший пассажирский перевозчик Подмосковья Мострансавто раздаст пассажирам 5 000 бутылок с водой.
«Мобильные пункты раздачи воды организуют таким образом, чтобы не препятствовать входу и выходу пассажиров из автобусов. «Напомним, что если пассажиру или человеку, находящемуся рядом, стало плохо, необходимо немедленно обратиться к водителю, работнику автовокзала или автостанции. Вам обязательно помогут», — отметили в Мострансавто.
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