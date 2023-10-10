Можайск вошел в ТОП-10 лучших команд в патриотической игре

В Подольске прошла военно-патриотическая игра «Девушки в погонах». В мероприятии приняли участие 111 команд юнармейцев и участников военно-патриотических отрядов в возрасте от 12 до 17 лет.





Команда из Можайска достойно прошла все конкурсные испытания, а именно разборка и сборка автомата Калашникова, разборка и сборка пистолета Макарова и имитационная стрельба. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Можайск.Также команды приняли участие в конкурсе смотра строя и песни, проверке воинских званиях ВС РФ и пробежали марш-бросок.









Стоит отметить, что можайские девушки в результате серьёзной конкуренции и по итогам игры завоевали статус одной из восьми лучших команд Подмосковья.







