Можайская котельная уже осенью обеспечит теплом жителей после капремонта

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Смонтированы экономайзер, наружные сети холодного водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения. Установлена автоматизированная система управления, отремонтированы внутренние системы газоснабжения, запущены новые котлы. Сейчас ведётся благоустройство территории», – рассказал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.Тепло в дома из этой котельной получают более 7 тыс жителей муниципалитета. К отопительному сезону работы будут завершены.
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