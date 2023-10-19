Можайские школьники выиграли поездку в Санкт-Петербург

Фото: пресс-служба администрации Можайского городского округа
Школьники из Можайска в составе подмосковной команды выиграли поездку в Санкт-Петербург в Зарнице: Легенды будущего». Об этом сообщила пресс-служба администрации Можайского городского округа.
В рамках военно-патриотической игры «Зарница: Легенды будущего» команда Московской области стала одной из победителей. Участников наградили недельной поездкой в город Санкт-Петербург.
Стоит отметить, что можайскую область в команде Московской области представляли юнармейцы Степан Пицык, Никита Касаткин, Глеб Горчаков и Тимофей Павлов.
Для победителей подготовили большую патриотическую программу. Ребята посетили музеи и достопримечательности города, прошли мастер-классы по созданию созданию сухого армейского душа и написали письма.
Кроме этого, юнармейцы приняли участие в открытии мемориальных досок лейтенанта внутренней службы, Героя Российской Федерации (посмертно) Владимира Широкова и участника СВО Александра Горелова, награжденному орденом Мужества.
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Стоит отметить, что можайскую область в команде Московской области представляли юнармейцы Степан Пицык, Никита Касаткин, Глеб Горчаков и Тимофей Павлов.
Кроме этого, юнармейцы приняли участие в открытии мемориальных досок лейтенанта внутренней службы, Героя Российской Федерации (посмертно) Владимира Широкова и участника СВО Александра Горелова, награжденному орденом Мужества.
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Мира Полтева