MSK1.RU: В Домодедово задержали четыре рейса «Уральских авиалиний»

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В аэропорту Домодедово задержали 4 рейса авиакомпании «Уральские авиалинии». Информацию сообщает московское издание «MSK1.RU».
По данным издания, 29 сентября были задержали рейсы в Сочи, Калининград, Минеральные Воды и Грозный. Продолжительность задержек варьировалась от 20 минут до 4 часов. Пассажиры выразили недовольство, так как никто заранее не уведомили о ситуации и им пришлось ждать в аэропорту.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили что одна из задержек была по причине технической неисправности, но рассказать о других рейсах авиакомпания не смогла.
Сегодня также сообщалось о сбоях в системе бронирования Leonardo, из-за чего регистрация в аэропортах была затруднена. «Ростех» объяснили сбой системы зарубежной DDoS-атакой. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили что одна из задержек была по причине технической неисправности, но рассказать о других рейсах авиакомпания не смогла.
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Алина Юрчак